MHP, Bahçeli'nin "PKK'nın kurucu önderi" ifadesinin arkasında durdu! 'Türkiye'nin bazı şeyleri aşması lazım'

Türkiye kritik bir sürece geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonrası İmralı'ya ziyaretler düzenlenmiş ardından da terör örgütü için 'Silahları bırakın' çağrısı gelmişti. Yeni dönemin mimarı olan Bahçeli ise geçtiğimiz günlerde ses getirecek bir çıkışa daha imza attı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Bahçeli, Suriye'deki olaylarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. Bu paylaşımın en dikkat çeken yeri ise PKK elebaşı Öcalan için, "PKK'nın kurucu önderi" ifadesini kullanması olmuştu. Bahçeli şu ifadelere yer vermişti;

DEM Parti’nin de bu gelişmeler karşısında duruşunu ve tutumunu netleştirmesinde yarar vardır. CHP veya diğer partilerle temaslarında 27 Şubat İmralı çağrısını mı konuşacaklar, yoksa etnik ve mezhebi hassasiyetleri tahrip edici adım ve arayış halinde olan partilerin fason ve fosilleşmiş ezberlerini dinleyip ortak mı olacaklar? PKK’nın kurucu önderi tarafından hazırlanan “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”nın gereğini mi ifa edecekler ya da Suriye bahanesiyle Türkiye’nin iç kargaşa ve karışıklığa düşmesini projelendiren çürümüş siyasi zihniyetlere aracılık mı yapacaklar? DEM Parti’nin bu çerçevede kararını billurlaştırması acil ve amik bir ihtiyaçtır.

MHP'DEN İLK AÇIKLAMA

Bu sözler kamuoyunda geniş yer bulurken MHP'den o ifadelerle ilgili ilk açıklama geldi. Gazeteci Nagehan Alcı'ya konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Bahçeli'nin ifadesinin arkasında durarak, "Türkiye'nin bazı şeyleri aşması lazım" dedi.

Nagehan Alçı Habertürk'teki köşesinde şu ifadeleri kullandı;

Özdemir'e Devlet Bahçeli'nin mesajında Abdullah Öcalan'a dair kullandığı "PKK'nın kurucu önderi" tabirini de sordum.

"Kabul edelim ya da etmeyelim, bu teknik bir gerçeklik. Genel Başkan bu gerçekliği dile getirdi. Bazı şeyleri Türkiye’nin aşması lazım.

Daha geniş ve olumlu düşünmeliyiz. Ülke olarak bir çok hedefimiz var.

Avrupa ile Türkiye arasında da önümüzdeki günlerde güzel gelişmeler göreceksiniz.”