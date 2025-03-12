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MHP, CHP ile görüşmeme kararı aldı! Genel Başkan Yardımcısı Özdemir duyurdu: "Sayın Genel Başkanımızın iradeleri bu yönde"

12.03.2025 00:23
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından partisinin CHP ile ilgili aldığı kararı açıkladı. Özdemir paylaşımında, "MHP olarak CHP'nin, Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili duruş ve görüşünü netleştirmeden, bağımsız kürdistan konusunda tavrını net olarak ortaya koymadan, kendileriyle bu meseleyle alakalı herhangi bir temasımızın olmayacağını, Sayın Genel Başkanımızın iradelerinin de bu yönde olduğunu belirterek saygıdeğer kamuoyu ile paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

MHP, CHP ile görüşmeme kararı aldı! Genel Başkan Yardımcısı Özdemir duyurdu: "Sayın Genel Başkanımızın iradeleri bu yönde"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, X hesabından yaptığı paylaşımla CHP'ye tepki gösterdi. Terörsüz Türkiye hedefinde MHP ve Cumhur İttifakı’nın duruşu gayet açık, temiz ve net olduğunu belirten Özdemir, CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat’ın katıldığı bir tv programında yaptığı yorumlara tepki gösterdi.

"KENDİLERİYLE HERHANGİ BİR TEMASIMIZ OLMAYACAK"

Özdemir paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Habertürk Tv’de devam eden Olaylar ve Görüşler programında CHP adına konuşan, CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat’ın yorumlarının aziz milletimizin hiçbir evladı tarafından kabulü mümkün değildir.

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Ali Haydar Fırat, yaptığı yorumlara istinaden açıkça “CHP’nin demokratikleşme bahsinde bağımsız kürdistanın kurulmasını isteyip istemediğini” cevaplandırmalıdır. Bu zihniyet Türkiye bölünsün mü istemektedir? CHP bölünmüş bir Türkiye mi istemektedir?

Terörsüz Türkiye hedefimizde MHP ve Cumhur İttifakı’nın duruşu gayet açık, temiz ve nettir.

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Program içinde geçen konuyla alakalı sorduğumuz soruya CHP’li parti meclisi üyesinin, partisi adına tutarlı bir cevap verememesi, kendisinden önceki CHP’li tüm yetkilileri de tasdikleyen bir tutum olmuştur. CHP içi boş kavramlar ve tutarsız cümlelerle kamuoyunu oyalamayı hedeflemektedir.

Bu sebeple, Milliyetçi Hareket Partisi olarak CHP’nin, Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili duruş ve görüşünü netleştirmeden, bağımsız kürdistan konusunda tavrını net olarak ortaya koymadan, kendileriyle bu meseleyle alakalı herhangi bir temasımızın olmayacağını, Sayın Genel Başkanımızın iradelerinin de bu yönde olduğunu belirterek saygıdeğer kamuoyu ile paylaşıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
CHP MHP
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