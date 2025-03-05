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  4. MHP’den beklenen açıklama geldi! İşte Devlet Bahçeli'nin katılacağı ilk toplantı…

MHP’den beklenen açıklama geldi! İşte Devlet Bahçeli'nin katılacağı ilk toplantı…

Taner Şahin Taner Şahin Mynet Haber Müdürü
05.03.2025 11:16
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Kalp kapakçığı ameliyatı olduktan sonra sağlık durumu hakkında iddialar çıkan Devlet Bahçeli'nin katılacağı ilk toplantı belli oldu. MHP'den yapılan duyuruda partinin "Siyaset ve Liderlik Okulu" organizasyonunun 21. dönem eğitim programı açıklandı.

MHP’den beklenen açıklama geldi! İşte Devlet Bahçeli'nin katılacağı ilk toplantı…

MHP’den alınan bilgiye göre, nisanda yeni eğitim dönemine başlayacak okulda, siyasete girmeye ve ülkeyi yönetmeye talip gençler, Türk milliyetçiliği, Türk demokrasi tarihi, uluslararası ilişkiler, anayasa hukuku, diplomasi, siyaset sosyolojisi, finansal okuryazarlık, iletişim ve medya gibi birden çok farklı disiplinde dersler alacak.

EĞİTİME KATILIM ŞARTLARI

Programa katılım için 12 Şubat-16 Mart'ta yapılan başvurularda, lisans mezunu ve 23-40 yaş aralığında olmak, tercihen yabancı dil bilme şartları aranıyor.

Başvuru sürecinin ardından MHP bünyesinde oluşturulan mülakat heyeti, Türkiye'nin farklı illeri ve farklı meslek gruplarından Siyaset ve Liderlik Okulu'na katılacak 40 öğrenciyi belirleyecek.

BAHÇELİ’NİN KATILIMIYLA BAŞLAYACAK

Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılımıyla başlayacak okulda, eğitimler 11 hafta sürecek. Dersler, hafta sonları MHP Genel Merkezi'nde Prof. Dr. Erol Güngör ve Prof. Dr. Mehmet Eröz isimlerini taşıyan sınıflarda yapılacak.

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Eğitimler için 16 Mart'a kadar programa başvurulabilecek. 21. dönem "Siyaset ve Liderlik Okulu" programına katılacak öğrencilere eğitimler, uzman akademisyenlerce verilecek.

BEŞ HAFTADIR GRUP TOPLANTISI YAPILMIYOR

Kalp kapakçığından ameliyat olduktan sonra iyileşme sürecinde olduğu açıklanan MHP Lideri, bu hafta da partisinin Grup Toplantısı'nı yapmayacak. Böylece MHP beş hafta üste üste toplantı yapmamış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP
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