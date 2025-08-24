HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

MHP'den dikkat çeken paylaşım! 'Canların Türküsü'

MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde hibe ettiği arsa üzerine inşa edilen Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi’ne ithafen kaleme alınan 'Canların Türküsü'nü sosyal medya hesabından paylaştı. MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, "Bu eser, aynı sofrada, aynı gönülde buluşanların türküsüdür" ifadelerini kullandı.

MHP'den dikkat çeken paylaşım! 'Canların Türküsü'

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Hacıbektaş’ta hibe ettiği arsa üzerine inşa edilen Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi için 'Canların Türküsü' isimli bir türkü yapıldı. Canfer Balçık tarafından kaleme alınan ve müziği İsmail Altunsaray tarafından yapılan türküyü Elif Buse Doğan seslendirdi. MHP, türküyü sosyal medya hesabından paylaştı.

MHP'Lİ YILDIZ: "AYNI GÖNÜLDE BULUŞANLARIN TÜRKÜSÜ"

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "MHP Genel Başkanımızın, Hacıbektaş’ta hibe ettiği arsa üzerine inşa edilen Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi’ne ithafen kaleme alınan bu türkü, Alevi–Sünni kardeşliğini, milli birliği ve canların ortak yüreğini anlatıyor. Bu eser, aynı sofrada, aynı gönülde buluşanların türküsüdür" ifadelerini kullandı.

'CANLARIN TÜRKÜSÜ' SÖZLERİ

Türkünün sözleri şöyle:

“Durudur dilimiz, kırk kapı açar / El ele verince kalmayız naçar /Her can vatan için serinden geçer / Bengi bir vatanın bekçileriyiz. / Canlardan mirastır bu ülke bize / Canımız fedadır Türkiye’mize / Birken bin oluruz, gerek yok söze / Nice yüzyılların öncüleriyiz. / Bağlıyız hem vatan, hem Ehl-i Beyt’e / Bu mübarek mülke, Cumhuriyet’e / Düşmeyiz zillete ya da gaflete / İki Mustafa’nın izcileriyiz. / Aynıdır yönümüz, kıblegahımız / Şaşmaz terazimiz, yok tamahımız / Hep doğruya doğru güzergahımız / Hakk’ın adaletin gözcüleriyiz. / İnsanoğlu yazar kökte, künyede / Ayrışmaya yer yok, sağlam bünyede / Hak bizi gözetsin iki dünyada / Bektaş-ı Velî’nin elçileriyiz. (Ay ile Güneş’in elçileriyiz.)

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gazeteci Şevket Okant son yolculuğuna uğurlandıGazeteci Şevket Okant son yolculuğuna uğurlandı
Ukrayna ve Kanada arasında güvenlik ve savunma anlaşmasıUkrayna ve Kanada arasında güvenlik ve savunma anlaşması

Anahtar Kelimeler:
MHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe delege seçimi iptal edildi

CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe delege seçimi iptal edildi

12 gün sürmüştü! İsrail'in savaş sonrası İran planı ortaya çıktı

12 gün sürmüştü! İsrail'in savaş sonrası İran planı ortaya çıktı

Genel Başkanlar anketinde dikkat çeken sonuçlar

Genel Başkanlar anketinde dikkat çeken sonuçlar

Benfica'dan 02.53'te Kerem paylaşımı! Tepki üstüne tepki yağıyor: Utanç verici...

Benfica'dan 02.53'te Kerem paylaşımı! Tepki üstüne tepki yağıyor: Utanç verici...

Donnarruma ile anlaştılar! Cimbom Ederson için bayram etti...

Donnarruma ile anlaştılar! Cimbom Ederson için bayram etti...

Jahrein dolandırıcılıkla suçlamıştı! Evre Başak kanserden vefat etti

Jahrein dolandırıcılıkla suçlamıştı! Evre Başak kanserden vefat etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.