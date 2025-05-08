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MHP'den TBMM'ye 'sokak röportajları' kanun teklifi! Basın kartı veya kurumsal kimlik şartı

MHP, basın kartı bulunmayan veya kurumsal bir kimlik altında akredite edilmemiş kişilerin 'sokak röportajı' adı altındaki çalışmalarının engellenmesi için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, "Kanun teklifiyle, sokak röportajı adı altında yapılan bu faaliyetlerin kontrol altına alınması, yalnızca yetkilendirilmiş kişiler tarafından gerçekleştirilmesi ve kurallara aykırı davrananların cezai yaptırımla karşılaşması amaçlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

MHP'den TBMM'ye 'sokak röportajları' kanun teklifi! Basın kartı veya kurumsal kimlik şartı

MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özdemir "Son yıllarda artan şekilde, 'sokak röportajı' adı altında yapılan bazı faaliyetler, gerçekte önceden hazırlanmış senaryolarla ve mizansenlerle organize edilmektedir. Bu minvalde gerçekleştirilen içeriklerin amacı doğru bilgiyi almak ya da yaymak değil; toplumda huzursuzluk yaratmak, halkı kin ve nefrete yönlendirmek, kamu düzenini bozmak ve dezenformasyon oluşturmaktır. Bu tür röportajların bilhassa sosyal medya üzerinden yürütülen türleri, herhangi bir basın kuruluşuna bağlı olmayan veya basın kartı bulunmayan kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir. Oysa basın faaliyeti belirli etik kurallara, meslek ilkelerine ve kurumsal denetime tabidir. Yetkisiz kişilerce yapılan bu tür faaliyetlerin, basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. TBMM’ye sunduğumuz kanun teklifiyle, sokak röportajı adı altında yapılan bu faaliyetlerin kontrol altına alınması, yalnızca yetkilendirilmiş kişiler tarafından gerçekleştirilmesi ve kurallara aykırı davrananların cezai yaptırımla karşılaşması amaçlanmaktadır. Düzenlemeden muradımız hem basın mesleğinin itibarını korumak hem toplumsal huzuru muhafaza etmek hem de bilgi kirliliğini önlemek açısından önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

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BASIN KARTI VE KURUMSAL KİMLİK

5187 Sayılı Basın Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu Teklifi; basın kartı bulunmayan veya kurumsal bir kimlik altında akredite edilmemiş kişilerin basın faaliyeti yürütememesi ve yaptıkları çalışmaların basın faaliyeti kapsamında değerlendirilmemesini öngörüyor. Bu hususlara aykırı hareket edenlerin, faaliyetleri sırasında yaşanan hukuka aykırı durumların tamamından sorumlu olmakla birlikte TCK'nın 'Halkı kin ve düşmanlığı tahrik veya aşağılama' başlıklı 216'ncı maddesi kapsamında cezalandırılmalarını öngörüyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
MHP sokak röportajı
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