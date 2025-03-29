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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan dikkat çeken çıkış! "Tutuklama yerine başka tedbirler düşünülmelidir"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
29.03.2025 16:11
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yıldız, "Ceza Yargılamasında 'ölçülülük' ilkesi ayaklar altında kalmıyorsa, mutlak zorunluluk yoksa, tutuklama yerine başka tedbirler düşünülmelidir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan dikkat çeken çıkış! "Tutuklama yerine başka tedbirler düşünülmelidir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından kamuoyunda bir kez daha tartışmaya açılan “düşman ceza hukuku” ve “masumiyet karinesinin ihlali” iddialarına sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

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İşte Yıldız'ın açıklamasından satır başları:

"SUÇLULUĞU HÜKMEN SABİT OLUNCAYA KADAR KİMSE SUÇLU SAYILMAZ"

"Ceza muhakemesi, suça konu fiilin işlenip işlenmediği, işlenmişse failin kim olduğu ve faille eylem arasındaki bağın ne olduğunun tereddüde yer bırakmayacak şekilde tespit edilerek eyleme uygun hangi yaptırımın uygulanacağı sorularının cevaplandığı ve bu surette maddi gerçekliğe ulaşmanın hedeflendiği uzun ince bir yoldur.

Son aylarda en çok duyduğumuz şey, 'masumiyet karinesi ve düşman ceza hukuku' terimleridir. Anayasa 38/4’e göre suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılmaz. Söz konusu düzenleme bir karineyi ifade eder. Karine aslında Ceza Muhakemesi'ne yabancıdır. Ceza muhakemesiyle çelişmeyen ilke şüpheden sanık yararlanır ilkesidir.

"TUTUKLAMA YERİNE BAŞKA TEDBİRLER DÜŞÜNÜLMELİDİR"

Çoğu koruma tedbirinin özellikle kamu menfaati amacıyla hürriyeti kısıtlamanın, tutuklama koruma tedbirinin masumiyet karinesi ile ne ölçüde bağdaştığı aslında akademik bir tartışma konusudur. Ceza Yargılamasında 'ölçülülük' ilkesi ayaklar altında kalmıyorsa, mutlak zorunluluk yoksa, tutuklama yerine başka tedbirler düşünülmelidir.

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"HAYATİ TEHLİKESİ BULUNAN TUTUKLUNUN TEDAVİSİNİN YAPILMASI YASAL BİR ZORUNLULUKTUR"

'Tutuklulara Düşman Ceza Hukukunun uygulandığı' iddiası iğrenç bir iftiradan ibarettir. Türkiye’de düşman ceza hukuku yoktur. Yeri gelmişken bir kez daha dile getirelim. Hayati tehlikesi bulunan tutuklunun tedavisinin yapılması yasal bir zorunluluktur. İnfaz daha sonra yapılabilir. Yaşam hakkı tüm hakların önündedir. Hayırlı Bayramlar."

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
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Anahtar Kelimeler:
Feti Yıldız MHP ekrem imamoğlu operasyonu
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