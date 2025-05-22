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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan 'KHK' açıklamasına yalanlama!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, hakkında çıkan 'KHK' açıklamasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda oldu. Yıldız açıklamasında, "KHK ile ilgili herhangi bir kişi ve mecraya beyanım veya açıklamam olmamıştır" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan 'KHK' açıklamasına yalanlama!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hakkında çıkan 'KHK' iddialarına yanıt verdi.

YILDIZ'DAN YALANLAMA

Yıldız hakkında bugün çıkan yeni infaz düzenlemesiyle ilgili 'KHK mağdurlarını da kapsamalı' tarzındaki haberlerle ilgili olarak açıklamada bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Feti Yıldız MHP infaz
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