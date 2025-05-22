MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan 'KHK' açıklamasına yalanlama!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hakkında çıkan 'KHK' iddialarına yanıt verdi.

Yıldız hakkında bugün çıkan yeni infaz düzenlemesiyle ilgili 'KHK mağdurlarını da kapsamalı' tarzındaki haberlerle ilgili olarak açıklamada bulundu.

Benim ,

KHK ile ilgili herhangi bir kişi ve mecraya beyanım veya açıklamam olmamıştır.

Bilerek yapılan yalan haberin hesabı hukuk önünde sorulacaktır .

Alıntı yapılan gazeteci yalan haberi özür dileyerek düzeltmiştir.

Ortada tipik bir dezenformasyon örneği vardır.

Kamuoyuna…