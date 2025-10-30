MHP Genel Başkanı Bahçeli Beştepe'ye gitmedi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye gönderdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'na katıldı.

Resepsiyonda birçok siyasi parti lideri de yer aldı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu resepsiyondaki yerini aldı. Resepsiyona DSP, HÜDA-PAR, Yeniden Refah Partisi liderleri de katıldı. 2023 Genel Seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan ve ikinci turda Erdoğan'ı destekleyen Sinan Ogan da Külliye'de yerini aldı.

CHP, İYİ Parti ve DEM ise resepsiyona katılmadı.

TABLO HEDİYE ETTİ!

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki cumhuriyet resepsiyonuna gidemeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyetin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, üzerinde resmi, imzası, Türk bayrağı ile Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı tablo hediye etti.

Erdoğan'ın resmi ve imzasının, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsuyla bir arada bulunduğu tabloda, Bahçeli'nin "Cumhuriyetimizin 102. Yılı kutlu olsun" mesajı yer aldı.



Kaynak: AABu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır