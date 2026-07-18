MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Yıldırım İlçe Başkanlığı Kongresi'nde konuştu

Büyükataman, Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'nde, partilerinin 15. Olağan Kurultay sürecini "Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda" temasıyla 19 Mayıs'ta Samsun'un İlkadım ilçesinden başlattıklarını söyledi.

MHP'nin siyasi bir parti olmanın çok ötesinde bu toprakların özü, aziz milletin ruhu olduğunu belirten Büyükataman, partisinin "Her şeyden önce Türkiye" diyen ve bu uğurda nice ülkü erlerini şehit veren bir dava hareketi olduğunu ifade etti.

Partisinin bu duruşuyla siyaset arenasında daima vazgeçilmez bir yere sahip olduğunu aktaran Büyükataman, şöyle devam etti:

"Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, 'Benim aklım hep Türkiye'dir.' vizyonuyla Türk siyasetinde her zaman sorumluluk alan ve yol gösterici bir devlet aklını temsil etmiştir. Devlet olmadan siyaset olmaz. Vatan olmadığı zaman hiçbir şeyin anlamı kalmaz. İşte bu yüzden Sayın Bahçeli, ülkemiz ne zaman bir tehlike ile karşı karşıya kalsa hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan sorumluluk almıştır. Türkiye'de birçok kriz, Sayın Genel Başkanımızın yerinde ve zamanında hamleleriyle çözülmüştür. 15 Temmuz hain işgal girişiminin yaşandığı karanlık gece, MHP'nin ışıkları sönmemiş ve karanlıklar, milli iradenin kahramanca direnişiyle aydınlanmıştır."

Büyükataman, Türkiye'nin bekası, milli güvenlik, bağımsızlık ve istikbalin her şeyin üzerinde olduğunun altını çizerek, MHP'nin siyasi duruşunun bu anlayış üzerine kurulduğunu, MHP'nin her türlü tehdit karşısında Türk milletinin mukavemet gücü olduğunu söyledi.

Türkiye'nin çevresinde süren savaşlar ve istikrarsız ortamın birçok risk oluşturduğu gibi yeni fırsat kapıları da araladığına dikkati çeken Büyükataman, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye, bölgesel tehditler karşısında milli güvenlik zırhımız olmuştur. Bu milli hedef, içimize serpilmek istenen fitne tohumlarını kurutmuş, emperyalizmin 'böl-parçala-yönet' senaryosunu tedavülden kaldırmıştır. Terörsüz Türkiye ile ülkemiz, prangalarını söküp atmıştır. Ne yazık ki ülkemizdeki muhalefet, küresel ve bölgesel çapta gelişmeleri doğru okuyabilecek kapasiteye sahip değildir. Muhalefet partileri, siyasi çıkar ve şahsi menfaat çukurunda politika üretemez haldedir. Bir yanda CHP ayrışma, kutuplaşma, rüşvet ve liyakatsizlik bataklığında çırpınmaktadır. Diğer tarafta CHP'nin gölgesinden çıkamayan sözde milliyetçi partiler, koltuk hesabından kafalarını kaldıramamaktadır. Bu sözde milliyetçiler, 'MHP'den ne koparsak kardır' anlayışıyla her türlü milli menfaatimize sırt çevirmekte, omurgasızlıklarıyla tarihe geçmektedirler. Fakat ne yaparlarsa yapsınlar Türk milleti, Cumhur İttifakı etrafında sarsılmaz bir milli mutabakatla kenetlenmiş, geleceğine büyük bir kararlılıkla sahip çıkmıştır."

Büyükataman, uluslararası sistemin derin krizlerin içinden geçtiği bir dönemde, Türkiye'nin adeta yıldız gibi parladığını dile getirerek, "Ankara'da gerçekleşen NATO Zirvesi, bu gerçeği bir kez daha gün yüzüne çıkarmıştır. Türkiye, küresel ve bölgesel çaptaki gelişmeleri doğru okumaktadır. Ülkemiz, Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu kararlı duruşla artık bölgesinde oyun kuran, dünyanın gidişatında söz sahibi olan bir ülke konumundadır. Türkiye, krizleri yöneten, dengeleri belirleyen ve bölgemiz açısından umut vadeden çözümler üretebilen bir ülkedir. Türkiye'nin önünde büyük fırsatlar vardır. Ülkemiz, istikrar, enerji arzı, ticaret yolları bakımından vazgeçilmez bir konumdadır. Enerji hatları yeniden çizilirken Türkiye, bu yeni düzenin merkezinde yer almaktadır. Türkiye'nin dışında olduğu hiçbir bölgesel istikrar projesinin başarıya ulaşması, mümkün değildir. Türkiye'nin hesaba katılmadığı enerji koridorlarının sürdürülebilir olamayacağı stratejik bir gerçektir. Türkiye, coğrafyamızın güvenli limanıdır. Küresel sistemde yaşanan tıkanmayı ve bölgemizdeki krizleri çözecek irade, Türkiye'dedir." ifadelerini kullandı.

MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin'in de konuşma yaptığı kongrede, mevcut İlçe Başkanı Kadir Taşçı, yeniden seçildi.