HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

MHP Grup Başkanvekili Kılıç: "Halkımız ’Terörsüz Türkiye’ye çok büyük destek veriyor"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Türkiye’nin terörden arındırılması için uygulanan ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Halkımız bu konuda bize çok büyük destek veriyor. Halkımızdan tam destek aldık. Bu desteğin devam edeceğine yürekten inanıyoruz" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Kılıç: "Halkımız ’Terörsüz Türkiye’ye çok büyük destek veriyor"

Amasya’da parti yöneticileriyle birlikte Türkiye Muharip Gaziler Derneği Amasya Şubesi’ni ziyaret eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin terörü bitirmek için başlattığı ’Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıç, "Biz MHP ve Cumhur İttifakı olarak çıktığımız bu yolda sonuna kadar götüreceğiz. En kısa zamanda başarıya ulaşacağımızı öngörüyoruz. Halkımız bu konuda bize çok büyük destek veriyor. Halkımızdan tam destek aldık. Bu desteğin devam edeceğine yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

"BÜTÜN DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE PKK TARAFINDAN SİLAHLAR DA BIRAKILDI"

Sürecin sonuna kadar kararlılıkla ilerleyeceğine inandığını belirten Kılıç, "Bütün dünyanın gözü önünde PKK tarafından silahlar da bırakıldı, ilan edildi ve gösterildi. Bundan sonraki süreçte de bizler bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Ekonomisi daha güçlü bir Türkiye istiyoruz. Çünkü teröre yıllarca harcadığımız paranın ekonomiye harcanmasını, gençlerimize, çocuklarımıza çok daha güçlü bir Türkiye bırakabilmeyi amaçlıyoruz. Artık evlere ateş düşsün istemiyoruz. Gazilerimiz olsun istemiyoruz. Bölgenin huzur içinde olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Kılıç: "Halkımız ’Terörsüz Türkiye’ye çok büyük destek veriyor" 1

Kılıç, MYK üyeleri ve beraberindekilere ziyaretleri için teşekkür eden Türkiye Muharip Gaziler Derneği Amasya Şubesi Ahmet Ünverdi de, "Terörün bitmesi demek Türkiye’nin güçlü bir ülke haline gelmesi ve zenginleşmesi demektir" ifadelerini kullandı.

(İHA)

22 Ağustos 2025
22 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump: "Savaşı çözeriz diye düşünmüştüm ama çok fazla öfke var"Trump: "Savaşı çözeriz diye düşünmüştüm ama çok fazla öfke var"
Otomobil şarampole takla attı: Anne ile kızı ölümden döndüOtomobil şarampole takla attı: Anne ile kızı ölümden döndü
Anahtar Kelimeler:
Amasya MHP Terörsüz Türkiye
En Çok Okunan Haberler
Milyonlarca memur ve emeklisini ilgilendiriyor: Bir ilk yaşanabilir

Milyonlarca memur ve emeklisini ilgilendiriyor: Bir ilk yaşanabilir

Fed Başkanı Powell'dan Eylül ayı için faiz indirimi sinyali: "Risk dengesi değişiyor"

Fed Başkanı Powell'dan Eylül ayı için faiz indirimi sinyali: "Risk dengesi değişiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Saadet Oruç'tan ağıza alınmayacak küfürler ve tehdit! "Ters kelepçeyle aldırtmazsam..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Saadet Oruç'tan ağıza alınmayacak küfürler ve tehdit! "Ters kelepçeyle aldırtmazsam..."

Kafeterya yıkımı sırasında ortalık savaş alanına döndü: Bir polis yaralandı

Kafeterya yıkımı sırasında ortalık savaş alanına döndü: Bir polis yaralandı

Serada çifte cinayet: Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Serada çifte cinayet: Pompalı tüfekle dehşet saçtı

AK Parti ve MHP'yi de dışlamamak için arayacağız

AK Parti ve MHP'yi de dışlamamak için arayacağız

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.