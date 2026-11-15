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MHP kaynaklarından Yağmur Stratejisi planı! Hedefi açıkladılar

MHP kaynakları, “Yağmur Stratejisi” adını verdikleri yeni planın detaylarını paylaştı. Yasama, yürütme ve yargıyı “Üç Y” olarak tanımlayan parti kaynakları, stratejinin hedefini “Terörden arınmış, Anayasası sağlam, kurumları dengeli, Türk ve Türkiye Yüzyılı’na yürüyen bir devlet” sözleriyle açıkladı.

MHP kaynaklarından Yağmur Stratejisi planı! Hedefi açıkladılar
Sariye Nur Dönmez

MHP kaynakları, “Yağmur Stratejisi” olarak adlandırdıkları planın ayrıntılarını paylaştı. Yasama, yürütme ve yargının güçlendirilmesini esas alan stratejinin hedefi, “Terörden arınmış, Anayasası sağlam, kurumları dengeli, Türk ve Türkiye Yüzyılı’na yürüyen bir devlet” olarak açıklandı.

MHP kaynaklarından Yağmur Stratejisi planı! Hedefi açıkladılar 1

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) kaynakları, iktidar ve muhalefet ayrımından ziyade güçlü devlet yapısının oluşturulmasına odaklandıklarını belirtti.

Yasama, yürütme ve yargının devlet yönetimindeki önemine dikkat çeken parti kaynakları, “Yağmur Stratejisi” adını verdikleri yaklaşımın detaylarını tv100'e anlattı.

'YAĞMUR STRATEJİSİ' NEDİR?

MHP kaynakları, stratejinin temel amacını şu sözlerle açıkladı:

“Milletin iradesini selden korumak ve bereket yapma davasıdır. Bu dava ne hükûmetin yedeği ne muhalefetin uzantısıdır; devletin havzasını kurma davasıdır. Strateji, hedefe giden yolun aklıdır.”

Plan kapsamında ulaşılmak istenen hedef ise şöyle ifade edildi:

“Hedef bellidir: Terörden arınmış, Anayasası sağlam, kurumları dengeli, Türk ve Türkiye Yüzyılı’na yürüyen bir devlet.

Bu hedefe rastgele gidilmez. Akılla, sabırla, ölçüyle gidilir. İşte o ölçünün adı Yağmur Stratejisi’dir.

Yağmur, Anadolu’da rahmetin adıdır. Bulut görünce şükrederiz, toprak suya kavuşunca bayram ederiz.”

'YAĞMUR MİLLETİN İRADESİDİR'

Stratejide yağmurun millet iradesini temsil ettiği belirtilirken, sandıktan çıkan iradenin devlet yönetimindeki karşılığına dikkat çekildi.

MHP kaynakları, bu yaklaşımı şu ifadelerle anlattı:

“Devlette yağmur milletin iradesidir. Sandıktan çıkar, Ankara’ya gider, millete geri döner. Bu akış bereket mi olacaktır, sel mi? Cevap yağmurda değil, havzada sırlı ve saklıdır.”

MHP kaynaklarından Yağmur Stratejisi planı! Hedefi açıkladılar 2

Planın temelinde yasama, yürütme ve yargıdan oluşan üçlü yapının bulunduğu vurgulandı.

MHP kaynakları, “Havzanın üç direği vardır; biz buna ‘Üç Y’ diyoruz.” sözleriyle devletin üç temel erkine işaret etti.

Stratejide bu yapıların görevleri ise şu ifadelerle açıklandı:

“Yürütme, suyun gücüdür.

Yasama, taşkını tutan sekidir. Gazi Meclis’tir. Seki suyu kesmez, suyu ölçer; tarlayı susuz bırakmaz, tarlaya pay eder. Milliyetçi Hareket Partisi set değil, sekidir. Sekinin taşı, Meclis’teki milletvekili sayısıdır.

Yargı, suyun aktığı yataktır. Yatak kaya ise su bin yıl aynı yoldan akar; kum ise her sağanakta yolunu değiştirir.

Milli ve bağımsız yargı budur.”

"ÜÇÜ YERİNİ BULURSA TÜRKİYE BEREKET GÖRÜR"

Yasama, yürütme ve yargı arasındaki dengenin korunmasının önemine dikkat çeken MHP kaynakları, stratejinin temel yaklaşımını şu sözlerle özetledi:

“Bereket, bu üçünün bir arada olmasıdır.

Üçü yerini bulursa Türkiye bereket görür.

Bulmazsa yağmur sel olur.”

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MHP açıklama
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