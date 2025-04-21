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MHP'li isimden dikkat çeken açıklama! "Milletimizin vicdanın derin bir rahatsızlık uyandırmıştır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız sosyal medya hesabından TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın basın açıklamasını duyurdu. Adan'ın basın açıklamasında, "İçtüzüğe aykırı şekilde işlem tesis edilmesi, meclis teamüllerinin hiçe sayılması, millet kürsüsünün siyasi gösteri zeminine dönüştürülmesi; kabul edilemez bir durumdur" ifadelerini kullandı.

MHP'li isimden dikkat çeken açıklama! "Milletimizin vicdanın derin bir rahatsızlık uyandırmıştır"
Doğukan Akbayır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız X hesabından TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın basın açıklamasını paylaştı.

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FETİ YILDIZ PAYLAŞTI

İşte o paylaşım:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi; milli iradenin tecelligâhı, milli mücadelenin karargâhıdır. Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dahi, Büyük Taarruz öncesi meşruiyet için başvurduğu makamdır.

İstila ve talana uğramış bir vatan coğrafyasından, bağımsız bir devlet inşa eden bu yüce meclistir. Bu meclis; Polatlı’da top sesi duyulurken Ankara’dan çekilmeyen cesarettir. 15 Temmuz gecesi bombalar altında bile milletin nöbetini tutan dirayettir.

İşte bu şanlı mazisiyle Gazi Meclis; taş ve toprağın çok daha ötesinde bir manayı taşımaktadır. Onun sınırları, binamızın etrafını çeviren duvardan ibaret değildir. Türk milletinin kalbinin çarptığı neresi varsa; Gazi Meclis’in hudutları oraya kadar uzanmaktadır. Çünkü bu meclis; kalbi Türkiye ile birlikte atan herkesin sesi ve sözü olagelmiştir.

Yıllar boyu bu şuur ve şiarla çalışan Büyük Millet Meclisi; farklı düşüncelerin zenginlik olarak telakki edildiği ama ortak hassasiyetlerin de buluşma noktası olduğu bir beraberliğin mimarıdır.

Bu noktada milletin vekili olarak; mecliste yer alan herkesin taşıması gereken bir sorumluluk vardır. Milletin helâl oylarıyla bizlere devredilen mazbatalar; kutlu bir emanettir. O mazbatalar; vatanın tapusu, devletin namusudur.

Bu mazbatalar sayesinde elde ettiğimiz haklar; milli egemenliğe zarar vermek için, devlet düşmanlarını müdafaa etmek için kullanılamaz.

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Değerli Basın Mensupları,

Son genel kurul birleşiminde yaşanan bazı gelişmeler; aziz milletimizin vicdanında derin bir rahatsızlık uyandırmıştır.

İçtüzüğe aykırı şekilde işlem tesis edilmesi, meclis teamüllerinin hiçe sayılması, millet kürsüsünün siyasi gösteri zeminine dönüştürülmesi; kabul edilemez bir durumdur.

Unutulmamalıdır ki; Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü, her türlü siyasal tasarrufun üzerinde ve ötesindedir. İçtüzük hükümleri açık, kanunî sınırlar nettir. Bu sınırları aşmak, sadece Meclis’in kurum kimliğine değil, temsil ettiği millet egemenliğine de zarar verir.

Yüce Meclisimizin vakarına ve milletimizin haysiyetine yakışır şekilde hareket etmeyi, hepimiz için millî bir vazife olarak görmek mecburiyetindeyiz.

Bu vazifeyi bize esas tebliğ eden; Gazi Meclis’in ilk başkanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi hatırasıdır.

Meclisimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz ruhu şad olsun; büyük milletin büyük meclisi sonsuza dek var olsun"

NE OLMUŞTU?

TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay ile ilgili AYM kararı TBMM'de okundu. Karar okunurken, bazı AK Parti milletvekilleri Genel Kurul Salonu'nu terk etti. Bazı AK Partili vekiller ise "Bu yaptığınız çok yanlış" diyerek tepki gösterdi. AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. TBMM Başkanı Kurtulmuş ise TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'ya tepki göstererek yetkisini kullanacağını açıkladı.

21 Nisan 2025
21 Nisan 2025

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Anahtar Kelimeler:
Feti Yıldız MHP tbmm Can Atalay
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