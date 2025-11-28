MHP'li isimden 'Papa' tepkisi! Osmanlı ve Atatürk dönemini hatırlattı

Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyareti dünya kamuoyunda geniş bir yer buldu. Herkesin dikkatle takip ettiği ziyarette Papa önce Ankara'ya gitti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

MHP'Lİ İSİMDEN PAPA'NIN ZİYARETİNE TEPKİ

Oradan İstanbul'a hareket eden Papa bugün de helikopter ile İznik'e geçti. Papa'nın Türkiye ziyaretine MHP'nin 27. Dönem Milletvekili olan Hidayet Vahapoğlu tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Vahapoğlu şunları söyledi:



"Papa’nın Türkiye programı incelendiğinde ziyaretin sanıldığı kadar masum olmadığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Bilindiği üzere Papa, bir devlet (Vatikan) başkanıdır. Hristiyan dünyasının önemli bir parçası olan Katolik Dünyası’nın lideri olduğu kadar Devlet Başkanı olmasının da getirmiş olduğu imkanlar ile etkili bir siyasi güce sahiptir.

OSMANLI VE ATATÜRK DÖNEMİNİ HATIRLATTI

Osmanlı döneminde hiçbir Papa’nın Osmanlı topraklarına girmesine ve ayin yapılmasına müsaade edilmemiştir. Cumhuriyet döneminde ise Atatürk’ün sağlığında, 1925 yılında Ortodoksların İznik Konsülünün 1600. yıldönümü münasebetiyle İznik’te yapmayı planladıkları toplu ayine izin verilmemiştir. Bu kararlı tutum Osmanlı döneminde yaşanan olayların kazandırdığı tecrübelere dayalı olup hassasiyetle sürdürülmüştür.

Papa’nın Anıtkabir ziyareti, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi ve Türkiye Hahambaşı ile görüşmeleri protokol gereği olarak görülebilir.

Papa’nın İznik Konsülünün 1700. yılı münasebetiyle gelip gelmediği, bu ziyaretin başka niyetler taşıyıp taşımadığı konusunda geniş kitlelerin şüphe duyması normal olarak karşılanmalıdır.

"ŞÜPHEYLE KARŞILANMASINA SEBEP OLACAK EMARELER TAŞIMAKTADIR"

Papa’nın;

-1054 yılında meydana gelen ve Hristiyan dünyasının “büyük ayrılma-bölünme” adını verdiği Katolik (Batı Kilisesi) ve Ortodoks (Doğu Kilisesi) bölünmesinin doğurduğu ihtilafları ortadan kaldıracak şekilde İznik’te birlikte dua etmeleri, (Papa’nın bu dua beraberliği ile Fener Rum Ortodoks Kilisesine ve Rahibine vereceği ruhani, cismani ve siyasi destek ile kazandıracağı statü)

-Ermeni Patrikhanesi ve Süryani Kilisesini ziyaretleri,

-Papa’nın Fener Rum Ortodoks kilisesinde yapılacak Yortuya katılması ve Ortodokslara dua ettirmesi ,

-Papa’nın Fener Rum Ortodoks Kilisesinin rahibi Bartholomeos ile yayınlayacakları ortak bildiri,

-Papa’nın geliş maksadına uygun olarak İznik’te yapması gereken büyük ayinin İstanbul’da Volkswagen Arenada halka açık bir gövde gösterisine dönüştürülerek yapmayı planlaması manidardır ve bu ziyaretin açıklanan gerekçesinin dışında şüpheyle karşılanmasına sebep olacak emareler taşımaktadır"