MHP'li İzzet Ulvi Yönter Sedat Peker haberini paylaştı! "Allah razı olsun"

Yurt dışında firari olarak bulunan Sedat Peker, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle felç olup emekliye ayrılan Özel Harekat Polisi Ömer Korkmaz’ın kök hücre tedavisi ve sonrasındaki bakım masrafları için avukatı aracılığıyla 1 milyon 800 bin TL’lik yardımda bulundu.

SEDAT PEKER'İN HABERİNİ PAYLAŞTI

Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Peker'in Korkmaz'a yardım yaptığına dair bir paylaşımı paylaşarak "Allah razı olsun…Özel Harekat Polisimize şifalar diliyorum…" dedi.

Allah razı olsun…Özel Harekat Polisimize şifalar diliyorum… https://t.co/zLXvm8xMGO — Dr.İzzet Ulvi YÖNTER (@UlviYonter) February 16, 2025

İzzet Ulvi Yönter