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  4. MHP'li İzzet Ulvi Yönter Sedat Peker haberini paylaştı! "Allah razı olsun"

MHP'li İzzet Ulvi Yönter Sedat Peker haberini paylaştı! "Allah razı olsun"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
16.02.2025 20:32
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Yurt dışında firari olarak bulunan Sedat Peker, son olarak geçirdiği rahatsızlık nedeniyle felç olup emekliye ayrılan Özel Harekat Polisi Ömer Korkmaz'a yardımda bulundu. Peker'in yardım ettiğine dair bir gönderiyi paylaşan Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter "Allah razı olsun…" dedi.

MHP'li İzzet Ulvi Yönter Sedat Peker haberini paylaştı! "Allah razı olsun"

Yurt dışında firari olarak bulunan Sedat Peker, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle felç olup emekliye ayrılan Özel Harekat Polisi Ömer Korkmaz’ın kök hücre tedavisi ve sonrasındaki bakım masrafları için avukatı aracılığıyla 1 milyon 800 bin TL’lik yardımda bulundu.

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SEDAT PEKER'İN HABERİNİ PAYLAŞTI

Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Peker'in Korkmaz'a yardım yaptığına dair bir paylaşımı paylaşarak "Allah razı olsun…Özel Harekat Polisimize şifalar diliyorum…" dedi.

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İzzet Ulvi Yönter

Anahtar Kelimeler:
sedat peker İzzet Ulvi Yönter
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