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MHP'li milletvekili AK Partili belediye başkanını topa tuttu! Canlı yayında ağzına ne gelirse söyledi

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk katıldığı canlı yayında AK Partili Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'i topa tuttu. Güler'e sert sözlerle yüklenen Şanlıtürk, "Ordu Büyükşehir Belediyesi, boş arazilere konut dikmeyi kentsel dönüşüm diye yutturuyor. Sosyal medyada Adnan Oktar’ın kedicikleri gibi ‘Çok iyi yaptık, çok güzel’ videoları paylaşılıyor. Kamunun parasıyla gazetelere ısmarlama haber yaptırmayı bırakın" şeklinde konuştu.

MHP'li milletvekili AK Partili belediye başkanını topa tuttu! Canlı yayında ağzına ne gelirse söyledi
Melih Kadir Yılmaz

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, yerel televizyon olan Kanal 52'de açıklamalarda bulundu. Şanlıtürk burada yaptığı açıklamalarda AK Partili Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'e sert sözlerle yüklendi.

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"BOŞ ARAZİLERE KONUT DİKMEYİ KENTSEL DÖNÜŞÜM DİYE YUTTURUYORLAR"

"Ordu Büyükşehir Belediyesi, boş arazilere konut dikmeyi kentsel dönüşüm diye yutturuyor" şeklinde iddiada bulunan Şanlıtürk, "Genel müdür sorumlu mudur? Tabii ki sorumludur. Bunu hiç sağa sola sapmadan açıkça söylüyoruz. Ordu, Cumhur İttifakı’nın belediyesidir. Kabul ama tüm sorumluluk onundur” ifadelerini kullandı.

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"ADNAN OKTAR'IN KEDİCİKLERİ GİBİ..."

Belediyenin iletişim birimlerine de 12 ila 13 milyon lira harcadığını savunan Şanlıtürk, "STK başkanlarını belediye kasasından maaşlandırıp sus payı vermek kolay. Sosyal medyada Adnan Oktar’ın kedicikleri gibi ‘Çok iyi yaptık, çok güzel’ videoları paylaşılıyor. Kamunun parasıyla gazetelere ısmarlama haber yaptırmayı bırakın" şeklinde konuştu.

"GÖSTER BANA, NEREDE ENERJİ ÜRETİYORSUN?"

Şanlıtürk açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi: "

"Neymiş efendim, enerji üretiyormuş. Haydi, göster bana, nerede nasıl enerji üretiyorsun? Gel, derelerinden bir numune alalım, bakalım.

Derenin yanında köfte satan garibana kaymakam, zabıta gönderip devletin gücünü göstermek kolay. Gel, büyükşehir belediyelerine o gücü göster"

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Anahtar Kelimeler:
Hilmi Güler Milletvekili MHP ak parti
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