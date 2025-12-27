MHP'li Yalçın'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması

MHP Muğla İl Başkanlığı'nın yeni hizmet binası, MHP Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın'ın katılımıyla düzenlenen törenle açıldı. Program öncesinde Yalçın'a yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçek takdim edildi. Zeybek gösterisiyle başlayan törende konuşan Yalçın, Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 'Terörsüz Türkiye' hedefinden asla taviz vermediğini belirtip, "Cumhur İttifakı anlayışı içerisinde partimiz, 'Terörsüz Türkiye' idealine ulaşma noktasında kesinlikle geri durmayacaktır. Bu hususta muarızlarımız karşı dursa bile vazgeçmeyeceğiz. Cumhur İttifakı ve iki saygıdeğer lider, Genel Başkanım Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu konuda ciddi mesafeler almıştır. Dolayısıyla kim ne derse desin Cumhur İttifakı ve partimiz 'Terörsüz Türkiye'yi mutlaka sonuçlandıracaktır" dedi.

"PAZARLIK YAPILMAMIŞTIR"

Bu süreçte herhangi bir pazarlık yapılmadığını söyleyen Yalçın, "Bu konuda ne partimiz, ne de Cumhur İttifakı asla taviz vermemiştir. Asla pazarlık yapmamıştır. Devlet aklıyla hareket edilmiştir. 'Terörsüz Türkiye' dediğinizde bunun dayanağı ve güçlendiricisi devletin kendisidir. Partimizin bu faaliyetleri, Türkiye huzura kavuşana kadar devam edecektir" ifadelerini kullandı. 'Terörsüz Türkiye' uygulamasından vazgeçmeyeceklerini vurgulyan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teşkilatlarımızın yaptığı ziyaretler sonrası bize iletilen raporlarda, Türk milletinin 'Terörsüz Türkiye' olgusuna ciddi destek verdiğini görüyoruz. Bu sürecin son noktasına yaklaşıldığını hep birlikte çok yakın bir zaman diliminde göreceğiz. Terörsüz Türkiye'ye karşı çıkanlara sormak gerekir; Türkiye'de hala şehit görmek mi istiyorsunuz? Gazilerimizin artmasını mı istiyorsunuz? Türkiye'nin bölgesinde aciz bir devlet olmasına mı izin vereceksiniz? Bu soruların cevabını veremeyen muhalefeti İsrail yanlısı olmakla suçluyoruz."

Konuşmaların ardından MHP Muğla İl Başkanlığı'nın yeni hizmet binası, kurdele kesilerek açıldı.Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır