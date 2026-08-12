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MHP'li Yıldız canlı yayına gönderdiği Demirtaş notuyla gündem oldu!

Çerçeve yasanın kabul edilmesiyle başlayan süreçte tutuklu Selahattin Demirtaş'ın tahliye olma ihtimali gündeme geldi. Gazeteci Alişer Delek'in 'durumu belirsiz' dediği Selahattin Demirtaş için MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız canlı yayına bir not gönderdi.

MHP'li Yıldız canlı yayına gönderdiği Demirtaş notuyla gündem oldu!
Ufuk Dağ

Gazeteci Alişer Delek, Habertürk TV yayınında “Dağ kadrosundan abisi Nurettin Demirtaş dönecek ama Selahattin Demirtaş’ın durumu belirsiz” açıklamasını yaptı. Bunun üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın yayına gönderdiği not dikkat çekti.

MHP li Yıldız canlı yayına gönderdiği Demirtaş notuyla gündem oldu! 1

Çerçeve yasa olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Tutuklu Selahattin Demirtaş'ın bu yasadan faydalanıp faydalanamayacağı ise merak konusu olmuştu.

DEMİRTAŞ'IN AVUKATI 'TEREDDÜT YOK' DEMİŞTİ

Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman sosyal medya hesabından "Demirtaş ve arkadaşları sadece yasa kapsamındaki TCK 302’den tutuklu. Düzenleme yürürlüğe girdiğinde tahliyeleri konusunda hukuken bir tereddüt yok" paylaşımını yapmıştı.

MHP li Yıldız canlı yayına gönderdiği Demirtaş notuyla gündem oldu! 2

"DURUMU BELİRSİZ"

Gazeteci Alişer Delek, Habertürk TV yayınında “Dağ kadrosundan ağabeyi Nurettin Demirtaş dönecek ama Selahattin Demirtaş’ın durumu belirsiz” dedi.

MHP'Lİ FETİ YILDIZ CANLI YAYINA NOT GÖNDERDİ

Delek, bu yorumu üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın kendisine not gönderdiğini belirterek "Yayında Demirtaş’ın durumunu dile getirdim. 'Dağ kadrosundan abisi Nurettin Demirtaş dönecek ama Selahattin Demirtaş’ın durumu belirsiz' dedim. Sayın Feti Yıldız, Habertürk yayınına not gönderdi ve 'Selahattin Demirtaş yasa kapsamında' dedi" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Feti Yıldız Selahattin Demirtaş
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
zaten amac bunlari serbest birakmak degilmi
Vay ülkem vayyyy.
Bunlar hepsini düşünmüş şehit aileleri hariç madur olan kimse yok ülkücüler her şeyi tam yapmış
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