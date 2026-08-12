MHP'li Yıldız canlı yayına gönderdiği Demirtaş notuyla gündem oldu!

Gazeteci Alişer Delek, Habertürk TV yayınında “Dağ kadrosundan abisi Nurettin Demirtaş dönecek ama Selahattin Demirtaş’ın durumu belirsiz” açıklamasını yaptı. Bunun üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın yayına gönderdiği not dikkat çekti.

Çerçeve yasa olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Tutuklu Selahattin Demirtaş'ın bu yasadan faydalanıp faydalanamayacağı ise merak konusu olmuştu.

DEMİRTAŞ'IN AVUKATI 'TEREDDÜT YOK' DEMİŞTİ

Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman sosyal medya hesabından "Demirtaş ve arkadaşları sadece yasa kapsamındaki TCK 302’den tutuklu. Düzenleme yürürlüğe girdiğinde tahliyeleri konusunda hukuken bir tereddüt yok" paylaşımını yapmıştı.

"DURUMU BELİRSİZ"

Gazeteci Alişer Delek, Habertürk TV yayınında “Dağ kadrosundan ağabeyi Nurettin Demirtaş dönecek ama Selahattin Demirtaş’ın durumu belirsiz” dedi.

MHP'Lİ FETİ YILDIZ CANLI YAYINA NOT GÖNDERDİ

Delek, bu yorumu üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın kendisine not gönderdiğini belirterek "Yayında Demirtaş’ın durumunu dile getirdim. 'Dağ kadrosundan abisi Nurettin Demirtaş dönecek ama Selahattin Demirtaş’ın durumu belirsiz' dedim. Sayın Feti Yıldız, Habertürk yayınına not gönderdi ve 'Selahattin Demirtaş yasa kapsamında' dedi" ifadelerini kullandı.