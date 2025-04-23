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MHP lideri Bahçeli: "Artık İstanbul’un bir numaralı gündemi deprem olmalıdır"

MHP lideri Bahçeli, "İstanbul, Türkiye’mizin can damarıdır, ana davasıdır. Artık İstanbul’un bir numaralı gündemi deprem olmalıdır" dedi. Açıklamasının devamında Bahçeli, "Unutulan ve kaderine terk edilen İstanbul’un yerini, gelişen, büyüyen ve güvenliğe kavuşan İstanbul’a bırakması yakındır" dedi.

MHP lideri Bahçeli: "Artık İstanbul’un bir numaralı gündemi deprem olmalıdır"
Recep Demircan

MHP lideri Devlet Bahçeli'den İstanbul'da meydana gelen deprem ile ilgili açıklama geldi. Bahçeli, "Artık İstanbul’un bir numaralı gündemi deprem olmalıdır." dedi.

Bahçeli'nin açıklamasından satır başları:

"Bugün öğle saatlerinde Marmara Denizi’nin derinliklerinde 6,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem elbette milletimizi endişelendirmiş ve herkesi korkuya sevk etmiştir.

İstanbul Fatih’te yıkılan metruk bir bina dışında tesellimiz elim doğal afette can ve mal kaybının yaşanmamasıdır.

Depremin meydana gelmesinden kısa bir süre sonra İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’yı aramak suretiyle gelişmeler hakkında doyurucu bilgi alma fırsatımız olmuştur. Devletimiz adeta alarma geçmiş, ilgili bakan ve bürokratlarımız eşgüdüm halinde çalışmalarını İstanbul’da yoğunlaştırmıştır. Hepsine teşekkür ederim.

Deprem hem hayatın hem de üzerinde yaşadığımız coğrafyanın ihmal ve inkar edemeyeceğimiz bir gerçeğidir. Gelecek planlarımızı bu gerçeğe muvafık şekilde yapmak; tedbirli, dikkatli, titiz ve uyanık hareket etmek dışında bir seçeneğimiz de yoktur.

İstanbul, Türkiye’mizin can damarıdır, ana davasıdır. Dünyanın bu en büyük Türk kentinin emniyet ve esenliği aynı zamanda ülkemizin beka düzeyindeki güvencesidir. Maalesef İstanbul’un son yılları heba ve israf edilmiştir. Gündelik siyasetin polemikleriyle, ikbal ve rant hedefiyle şehremini vazifesini ihmal edenler İstanbul’u risk, tehdit ve tehlike girdabına göz göre göre teslim etmişlerdir. Vaktimiz vardır, fakat günbegün azalmaktadır. Kentsel dönüşüm süratle temin edilmelidir. Depremlere hazırlık için toplumsal bilinçlenme tarihi değerdedir. İstanbul’un müdafaası ve muhafazası için seferberlik ruhuyla hareket akut bir ihtiyaçtır. Devlet-millet dayanışmasıyla, dahası İstanbul’un ehline ve hak eden ellere emanetiyle olası felaketlerin üstesinden gelmek mümkündür. Artık İstanbul’un bir numaralı gündemi deprem olmalıdır.

Allah esirgesin ama, bu gündemin altında kalmak milli varlığımızı, ekonomik gücümüzü, sosyal barışımızı, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü pamuk ipliğine bağlayacak ve kahredici sonuçlara yol açacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı İstanbul’un doğal felaketlerin feci akıbetlerinden korunması ve proaktif önlemlerin alınması hususunda tüm gücüyle çalışacak, inşallah başarılı olacaktır.

İstanbullu kardeşlerimiz müsterih olmalı, telaşa kapılmamalıdır. Allah’tan niyazım korktuklarımızdan emin, umduklarımıza da nail etmesidir.

Aziz İstanbul’umuza ve İstanbullu vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Deprem esnasında yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum.

Unutulan ve kaderine terk edilen İstanbul’un yerini, gelişen, büyüyen ve güvenliğe kavuşan İstanbul’a bırakması yakındır."

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Devlet Bahçeli
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