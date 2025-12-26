MHP lideri Bahçeli'den MYK üyesi Teoman'a klasik otomobil hediyesi

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin sürpriz hediyesini “ömrümün en güzel hediyesi” olarak nitelendiren Gürkan Teoman, “Bilge Liderime minnettarım. Çocuğuma, torunlarıma bırakacağım en anlamlı, en özel ve en güzel miras budur.” dedi.

06 TC 0009 plakalı 1958 model otomobil MHP Lideri Bahçeli’nin özel kalem müdürü Murat Çekiler tarafından teslim edildi. MHP MYK Üyesi Gürkan Teoman, Bahçeli’nin hediyesini teslim aldığı Murat Çeliker’e de teşekkür etti ve otomobili İstanbul’a götüreceği bilgisini verdi.

1958 FORD FAIRLANE

Ford Motor Company tarafından üretilen büyük sınıf bir otomobildir ve 1950’lerin Amerikan otomotiv kültürünün tipik temsilcilerindendir. Ford’un 5. nesil büyük araç ailesinde yer alır ve dönemin modern, geniş gövde tasarımı ile dikkat çeker.



Geniş ve güçlü motor seçenekleri, klasik tasarım çizgileri, farklı gövde versiyonları ve özellikle Skyliner gibi ileri mühendislik özellikleriyle dönemin popüler ve ilgi çekici büyük sınıf otomobillerinden biridir.