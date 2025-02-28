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MHP lideri Bahçeli'den 'Ramazan' paylaşımı: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
28.02.2025 17:39
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından Ramazan paylaşımı yaptı. Bahçeli, "Ne mutlu bizlere ki, sahte ayrımcılıkların, yapay anlaşmazlıkların, cepheleşme ve yanlış anlamaların milli hayatımızdan tamamıyla sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz" dedi.

MHP lideri Bahçeli'den 'Ramazan' paylaşımı: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından Ramazan nedeniyle paylaşımda bulundu.

Bahçeli açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"On bir ayın sultanı, huzur ve bereket sunağı, rahmet ve mağfiret sağanağı Mübarek Ramazan ayına vasıl olmanın bahtiyarlığını hem milletçe hem de Türk-İslam âlemi olarak idrak ve ikmal ediyoruz.

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Ramazan ayı dayanışmanın suru, yardımlaşmanın şuuru, birlik, dirlik ve kardeşliğin nurudur.

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Günahlardan arınma, şeytani heveslerden korunma, yalan ve dedikodu salgınından kurtulma mevsimi hamd olsun gelip çatmıştır.

"KUTLU BİR DÖNEMİN EŞİĞİNDEYİZ"

Ne mutlu bizlere ki, sahte ayrımcılıkların, yapay anlaşmazlıkların, cepheleşme ve yanlış anlamaların milli hayatımızdan tamamıyla sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz.

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Sahurdan iftara kadar hep birlikte ifa ve icra edeceğimiz dua ve ibadetlerimizle oruçlarımızın hakkını vereceğimize yürekten inanıyorum.

"BİLHASSA TEMENNİ EDİYORUM"

Kem gözlere, kof sözlere, kötürüm niyetlere fırsat vermeden Ramazan ayının manevi güzelliklerini, hidayet ve hikmet dolu mükafatlarını barış ve beraberlik sınırları dahilinde doyasıya yaşamayı, adeta kana kana içmeyi bilhassa temenni ediyorum.

"SUHULET VE KARDEŞLİKLE İHATA EDİLMESİ YEGANE DİLEĞİMDİR"

Salih amel, saf ve sahici ahlakın rehberliğinde yurdumun baştan ayağa sükûnet, suhulet ve kardeşlikle ihata edilmesi yegane dileğimdir.

Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Ramazan ayını gönülden tebrik ediyor; dualarda buluşmayı, yapacağımız oruç ibadetinin kabulünü Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan…"

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP
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