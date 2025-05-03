MHP lideri Bahçeli'den Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı! "Hakikaten çok üzgünüm"

Aort damarının yırtılması nedeniyle bir süredir hastanede tedavi altında olan Sırrı Süreyya Önder 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Önder'in vefatının ardından hastaneden açıklama yapıldı.

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan açıklamada, "Sayın Sırrı Süreyya Önder yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeni ile 03.05.2025 tarih ve saat 16:10'da hayatını kaybetmiştir" denildi.

BİRÇOK TAZİYE MESAJI YAYINLANDI

Öte yandan Önder'in vefatının ardından birçok siyasi, sanatçı ve Önder'i sevenler taziye mesajı yayınladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Önder için taziye mesajı yayınladı.

"HAKİKATEN ÇOK ÜZGÜNÜM"

Bahçeli yayınladığı mesajda, "Hakikaten çok üzgünüm. Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki, terörsüz Türkiye’nin tezahürü Merhum Önder’e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır" ifadelerine yer verdi.