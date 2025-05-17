MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Partili Beştaş’ın katıldığı canlı yayına mesaj gönderdi: "Barış tek kanatlı kuş değildir"

MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Partili Meral Danış Beştaş’ın katıldığı Habertürk yayınına gönderdiği mesaj gündem oldu.

"BARIŞ TEK KANATLI BİR KUŞ DEĞİLDİR"

Program sunucusu Hülya Hökenek'in okuduğu mesajda Bahçeli, "Barış tek kanatlı bir kuş değildir. Bir kanat, 27 Şubat'ta Öcalan'ın yaptığı çağrı ve fesih kararıyla kendisini gösterdi. Kanadı millet olarak birlikte gövdeye getirmeliyiz." ifadelerine yer verdi.



"BAZI KONULARI GEREKSİZ YERE TARTIŞILMASINA MAHAL YOKTUR"

Devlet Bahçeli'nin programa ilettiği mesajın tamamı şu şekilde;

"Barış tek kanatlı bir kuş değildir. Bir kanat, 27 Şubat'ta Öcalan'ın yaptığı çağrı ve fesih kararıyla kendisini gösterdi. Kanadı millet olarak birlikte gövdeye getirmeliyiz. Sabırla bekleyip barışın hakim olması ve terörsüz Türkiye hedefimize erişmek için bazı konuları gereksiz yere tartışılmasına mahal yoktur" ifadelerini kullandı.



Bahçeli'nin mesajını canlı yayında dinleyen DEM Partili Danışment, "Bizi destekliyor aslında" yorumunu yaparak memnuniyetini dile getirdi.