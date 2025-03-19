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  4. MHP lideri Devlet Bahçeli'den İmamoğlu açıklaması: "Hiç kimse dokunulmaz değildir"

MHP lideri Devlet Bahçeli'den İmamoğlu açıklaması: "Hiç kimse dokunulmaz değildir"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
19.03.2025 10:59
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sabah saatlerinde gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açıklamada bulundu. Hiç kimsenin dokunulmaz, ulaşılamaz ve erişilemez olmadığının altını çizen Bahçeli açıklamasında, "Türk yargısına güvenim tamdır" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den İmamoğlu açıklaması: "Hiç kimse dokunulmaz değildir"

MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Bahçeli'nin mesajı şu şekilde:

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"TÜRK YARGISI BAĞIMSIZ, TARAFSIZ VE OBJEKTİFTİR"

"Türkiye Cumhuriyeti milli, üniter, demokratik, sosyal nitelikli bir hukuk devletidir.

İnsan ve toplum huzuru vazgeçilmez değerdedir.

Milli dayanışma ve adalet ölçüleri her muamele ve müdahalenin belirleyici amilidir.

Hukuki, insani ve inanç temelinde her insan eşittir. Görevi, makamı ve mevkii ne olursa olsun normlar kümesinde herkesin eşit hak ve yükümlülükleri vardır.

Hiç kimse ayrımcılığa, ayrıştırmaya maruz bırakılamayacağı gibi ideolojik, politik ve ekonomik üstünlüğe ya da imtiyazlı bir ayrıcalığa sahip değildir.

Türk yargısı bağımsız, tarafsız ve objektiftir.

Kanunen suç kabul edilen, takip ve tecziyesi gereken, bu çerçevede soruşturma ve kovuşturmasının temini lazım gelen eylem ve fiillerin göz ardı edilmesi, sürüncemeye bırakılması, kimi zaman da hasıraltına itilmesi maşeri vicdanı derinden yaralayacak, devlet umurunu ve milletin hukuksal güvenliğini zedeleyecektir.

Adalet ve hukuka karşı çıkılması, değilse bile tartışmaya açılması asayişsizlik ve şiddet ortamına davetiyedir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında yapılan adli tasarrufu sabır ve sağduyu ile karşılamak, hukukun vereceği her türlü karara saygıyla yaklaşmak ortak sorumluluk olmalıdır.

"HİÇ KİMSE DOKUNULMAZ DEĞİLDİR"

Hukuki bir tedbiri darbe diyerek karalamak, hak arayışını sokağa taşırmaya hazırlık yapmak cinnet geçirmiş, akıl ve ahlak seviyesini kaybetmiş bir siyasi yozluktur.

Hiç kimse dokunulamaz, ulaşılamaz, erişilemez ve hesap sorulamaz değildir. Hukuk ile demokrasiyi, adalet ile sandığı, milli iradeyle mülkün temelini cepheleştirmek, hatta çatıştırmak için beşinci kol faaliyetine tevessül etmek yaygın şiddet olaylarına, yoğun istikrarsızlık tablosuna ve yıkıcı krizlere çağrıdır.

"GÜVENİM TAMDIR"

Türk yargısına güvenim tamdır. Mahkeme marifetince suç sabit görülesiye kadar masumiyet esastır.
Türkiye’nin şiddetsiz, şikayetsiz, terörsüz, şüphesiz, refah ve huzur dolu bir yüzyıla adım adım ilerlediği şu günlerde içimizi karıştırmaya, düzen ve dirliğimizi bozmaya teşebbüs eden iç ve dış odaklara azami dikkat göstermemiz, devamlı tetikte beklememiz tarihi önemdedir.

Şiddet, insan onurunun hiçe sayılması, insanlık değerlerinin ayaklar altına alınmasıdır. Terör de sistematik bir şiddettir. Terörsüz Türkiye aynı zamanda şiddetsiz bir Türkiye’dir.

Hem bireysel hem de toplumsal düzeyde şiddetin önlenmesi öteden beri hassasiyet gösterdiğimiz, duyarlılık sergilediğimiz sıcak konu başlığıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımıza vermiş olduğum talimat kapsamında nadide bir çalışma çok şükür muhtevalı bir eser mahiyetinde ortaya çıkmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli MHP ibb
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