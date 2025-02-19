MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili iddialara yalanlama: "Sicili bozuk sefiller..."

Son dakika: MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, son dönemde sosyal medyada MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin çıkan haberleri yalanladı.

Büyükataman yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bir süredir özellikle sosyal medyadaki bazı kimliksiz çevreler tarafından Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında sistemli ve maksatlı bir spekülasyon yapıldığı görülmektedir.

"SAYIN BAHÇELİ TABURCU OLMUŞTUR"

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önceden planlanmış bir şekilde başarılı bir operasyon geçirmiş ve hastaneden taburcu olmuştur.

Yüce Allah’a şükürler olsun ki; Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumu son derece yerindedir.

Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli şu anda planlanmış istirahat süresi içerisindedir ve çalışmalarını sürdürmektedir.

"AŞAĞILIK RÜYADAN KABUSLA UYANACAKLAR"

Maksatlı bir şekilde trol isimler arkasına saklanıp kafa karıştırmaya çalışan Türkiye ve MHP düşmanları, kaos hevesiyle el ovuşturan sicili bozuk sefiller gördükleri aşağılık rüyadan kabusla uyanacaklardır."

Bir süredir özellikle sosyal medyadaki bazı kimliksiz çevreler tarafından Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında sistemli ve maksatlı bir spekülasyon yapıldığı görülmektedir.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önceden planlanmış bir şekilde başarılı… — İsmet Büyükataman (@buyukataman) February 19, 2025

BAHÇELİ İDDİALARI

Sosyal medyada bir süredir MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hayatını kaybettiğine dair iddialar gündemi meşgul ediyordu.