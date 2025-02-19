HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili iddialara yalanlama: "Sicili bozuk sefiller..."

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili iddialara yalanlama: "Sicili bozuk sefiller..."

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
19.02.2025 11:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin çıkan haberlerle ilgili yalanlamada bulundu. Büyükataman, Bahçeli'nin hastaneden taburcu edildiğini belirttiği açıklamasında, "MHP düşmanları, kaos hevesiyle el ovuşturan sicili bozuk sefiller gördükleri aşağılık rüyadan kabusla uyanacaklardır" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili iddialara yalanlama: "Sicili bozuk sefiller..."

Son dakika: MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, son dönemde sosyal medyada MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin çıkan haberleri yalanladı.

Büyükataman yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bir süredir özellikle sosyal medyadaki bazı kimliksiz çevreler tarafından Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında sistemli ve maksatlı bir spekülasyon yapıldığı görülmektedir.

"SAYIN BAHÇELİ TABURCU OLMUŞTUR"

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önceden planlanmış bir şekilde başarılı bir operasyon geçirmiş ve hastaneden taburcu olmuştur.

Yüce Allah’a şükürler olsun ki; Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumu son derece yerindedir.

Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli şu anda planlanmış istirahat süresi içerisindedir ve çalışmalarını sürdürmektedir.

"AŞAĞILIK RÜYADAN KABUSLA UYANACAKLAR"

Maksatlı bir şekilde trol isimler arkasına saklanıp kafa karıştırmaya çalışan Türkiye ve MHP düşmanları, kaos hevesiyle el ovuşturan sicili bozuk sefiller gördükleri aşağılık rüyadan kabusla uyanacaklardır."

BAHÇELİ İDDİALARI

Sosyal medyada bir süredir MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hayatını kaybettiğine dair iddialar gündemi meşgul ediyordu.

Herkes uyuduğunu sanıyordu, dürtünce gerçek ortaya çıktıHerkes uyuduğunu sanıyordu, dürtünce gerçek ortaya çıktı
Ayşe Barım hakkında tahliye kararı! O hakim hakkında soruşturma...Ayşe Barım hakkında tahliye kararı! O hakim hakkında soruşturma...
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kar beklenen şehirlerin tam listesi! Okullar tatil edilsin uyarıları peş peşe geliyor

Kar beklenen şehirlerin tam listesi! Okullar tatil edilsin uyarıları peş peşe geliyor

Tarihi ABD-Rusya zirvesi Ukrayna'yı rahatsız etti! Trump'tan Zelenskiy'e sert tepki: "Üç yıldır oradasınız..."

Tarihi ABD-Rusya zirvesi Ukrayna'yı rahatsız etti! Trump'tan Zelenskiy'e sert tepki: "Üç yıldır oradasınız..."

Masterchef yarışmacısı bıçaklandı! "5 litre kan..."

Masterchef yarışmacısı bıçaklandı! "5 litre kan..."

Yapay zekadan derbi için olay tahmin! O takıma şans vermedi... Şampiyonu bile açıkladı

Yapay zekadan derbi için olay tahmin! O takıma şans vermedi... Şampiyonu bile açıkladı

16 yaşındaki kız 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü! 'Özel görüntülerimi ağabeyime vereceğini söyledi'

16 yaşındaki kız 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü! 'Özel görüntülerimi ağabeyime vereceğini söyledi'

Üniversitedeki dehşette 'platonik aşk' iddiası!

Üniversitedeki dehşette 'platonik aşk' iddiası!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.