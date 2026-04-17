HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

MHP Muğla İl Teşkilatı feshedildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı açıklamada MHP Muğla İl Teşkilatı’nın feshedildiğini duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı açıklamada MHP Muğla İl Teşkilatı’nın feshedildiğini duyurdu. Muğla İl Başkanlığı görevine Emrah Oltulu’nun atandığı bildirildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Muğla İl Teşkilatı’nda görev değişikliği yaşandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı E. Semih Yalçın tarafından yapılan açıklamada, parti tüzüğünün ilgili maddeleri kapsamında Muğla İl Teşkilatı’nın feshedildiği bildirildi. Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, 34. madde uyarınca MHP Muğla İl Teşkilatı’nın feshedildiğini ifade etti.

Açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Başkanlığı görevine Emrah Oltulu atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
MHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.