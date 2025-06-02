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MHP'nin bayramlaşma programı belli oldu

MHP'de Kurban Bayramı bayramlaşma programı belli oldu. Kurban Bayramı'nın ikinci günü DSP heyetinin kabulüyle başlayacak bayramlaşma programı kapsamında MHP'yi, sırasıyla DEM Parti, AK Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi heyetleri ziyaret edecek

MHP'nin bayramlaşma programı belli oldu
Hazar Gönüllü

Bayramın 2. gününde, siyasi partileri, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü, MYK Üyesi Turan Şahin ve MYK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir'den oluşan heyet kabul edecek.

Partilerle bayramlaşma heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı MYK Üyesi Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal yer alacak.

MHP'de ilk bayramlaşma saat 09.00'da DSP heyetinin kabulüyle başlayacak. MHP'yi, 09.25'de DEM Parti heyeti, 09.50'de AK Parti heyeti ziyaret edecek.

Bayramlaşma programı, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ile devam edecek.

MHP heyetinin aynı saatlerde bu partilere bayramlaşma ziyaretinde bulunacağı bildirildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı MHP
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