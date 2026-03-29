HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

MHP’nin eski ilçe başkanı hayatını kaybetti

Manisa’nın Selendi ilçesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mehmet Akıncı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akıncı’nın cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

Manisa’nın Selendi ilçesi, sevilen isimlerinden birini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski ilçe başkanlarından Mehmet Akıncı, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Selendi’de sanayi sitesinde bulunduğu sırada rahatsızlanan dört çocuk babası Mehmet Akıncı, çevredeki vatandaşların yardımıyla Selendi İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağırlaşan Akıncı, Manisa’daki bir hastaneye sevk edildi. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yıllarca Selendi’de çeşitli görevlerde bulunan ve ilçede saygı duyulan isimlerden biri olarak bilinen Akıncı’nın vefat haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. İlçede uzun süre siyasi ve sosyal hayatın içinde yer alan Akıncı’nın ani ölümü Selendi’de büyük üzüntüye neden oldu.
Merhum Mehmet Akıncı’nın cenazesi, öğle namazına müteakiben Selendi Hatuniye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.