MHP’nin eski ilçe başkanı hayatını kaybetti

Manisa’nın Selendi ilçesi, sevilen isimlerinden birini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski ilçe başkanlarından Mehmet Akıncı, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Selendi’de sanayi sitesinde bulunduğu sırada rahatsızlanan dört çocuk babası Mehmet Akıncı, çevredeki vatandaşların yardımıyla Selendi İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağırlaşan Akıncı, Manisa’daki bir hastaneye sevk edildi. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yıllarca Selendi’de çeşitli görevlerde bulunan ve ilçede saygı duyulan isimlerden biri olarak bilinen Akıncı’nın vefat haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. İlçede uzun süre siyasi ve sosyal hayatın içinde yer alan Akıncı’nın ani ölümü Selendi’de büyük üzüntüye neden oldu.

Merhum Mehmet Akıncı’nın cenazesi, öğle namazına müteakiben Selendi Hatuniye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

