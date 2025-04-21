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MHRS yoğunluğuna müdahale: Bitlis’te 5 bin kişiye randevu!

Bitlis’te sağlık hizmetlerine erişimi hızlandırmak amacıyla önemli bir adım atıldı. Tatvan Devlet Hastanesi'nde Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu bekleyen 6 bin 393 hastadan 5 bin 382’sine telefonla ulaşılarak ek randevu oluşturuldu. Bitlis İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Gökhan Güzeltaş, farklı branşlarda planlanan bu ek randevularla vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha hızlı yararlanabilmesinin hedeflendiğini belirtti.

MHRS yoğunluğuna müdahale: Bitlis’te 5 bin kişiye randevu!

Bitlis’te Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu bekleyen 6 bin 393 kişiden 5 bin 382’sine telefonla ulaşılarak ek randevu oluşturuldu.

Açıklamalarda bulunan Bitlis İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Gökhan Güzeltaş, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesinde Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu bekleyen hasta sayısının 6 bin 393 kişi olarak tespit edildiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha hızlı ulaşabilmesini sağlamak amacıyla farklı branşlarda ek randevular planlanarak talepte bulunan hastalarımıza öncelik verilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde, 5 bin 382 hasta talebi değerlendirilmiş ve hastalarımıza telefonla ulaşarak ek randevular oluşturulmuştur. Böylece bu hafta, normal randevulara ek olarak 5 bin 382 hastamıza daha sağlık hizmeti sunulmuştur. Bu sürecin hayata geçirilmesinde gönüllülük esasıyla fedakarca görev alan tüm hekim arkadaşlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum. Özverili katkılarınız, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmada çok kıymetlidir. Ayrıca, bu organizasyonun planlanmasında ve etkin bir şekilde yürütülmesinde büyük emekleri olan Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökmen Reyhanlı’ya ve değerli yönetim ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. MHRS yoğunluğunu azaltmak ve ilimizde sağlık hizmetlerinin daha etkin, ulaşılabilir ve sürdürülebilir şekilde sunulması en önemli önceliklerimizdendir" dedi.

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(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
MHRS Bitlis il sağlık müdürlüğü
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