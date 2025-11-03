HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Microsoft CEO’sundan çarpıcı açıklama: "Çip çok ama takacak priz yok"

Yapay zekâ yatırımları hız kesmeden sürerken, Microsoft CEO’su Satya Nadella dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nadella, ellerindeki yapay zekâ GPU’larını çalıştırmak için yeterli elektriğe sahip olmadıklarını açıkladı. Nadella'nın açıklamalarına bakılırsa, artık şirketler için en kritik rekabet alanı, elektrik altyapısı olacak gibi görünüyor.

Microsoft CEO’sundan çarpıcı açıklama: "Çip çok ama takacak priz yok"
Enes Çırtlık

Yapay zekâ yatırımları tüm dünyada hızla artarken, teknoloji devleri bu kez çip değil enerji sıkıntısıyla karşı karşıya. Sektör artık bu çipleri çalıştıracak altyapı ve güç kaynağı konusunda da sınırlarını zorluyor. En azından Microsoft CEO’su Satya Nadella'nın sözleri bunu gösterir nitelikte.

"ÇİP ÇOK, TAKACAK PRİZ YOK"

Webtekno'da yer alan habere göre, Microsoft CEO’su Satya Nadella, ABD’de katıldığı bir etkinlikte şirketin elinde çok sayıda AI GPU bulunduğunu ancak bu çipleri çalıştıracak elektrik altyapısının yetersiz olduğunu söyledi. Nadella, “Stokta çok sayıda çip var ama takacak priz yok” sözleriyle durumu özetledi.

Microsoft CEO’sundan çarpıcı açıklama: "Çip çok ama takacak priz yok" 1

Bu açıklama, yapay zekâ çağında artık sadece çip üretmenin yeterli olmadığını, bu çipleri çalıştıracak enerji ve altyapının da kritik hâle geldiğini gösteriyor. Özellikle büyük dil modelleri ve yapay zekâ uygulamaları çok yüksek enerji talep ediyor.

Microsoft gibi dev şirketler, veri merkezlerine milyarlarca dolar yatırım yaparken enerji altyapısı buna ayak uyduramıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek ve veri merkezlerini optimize etmek artık sadece çevresel değil, operasyonel bir zorunluluk.

Bu gelişme, çip kıtlığının ardından yapay zekâ çağında yeni bir darboğaza işaret ediyor: enerji krizi. Gelecekte hem şirketlerin hem devletlerin bu alandaki yatırımlarını hızlandırması kaçınılmaz görünüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Bursa! Rusya uyruklu sevgilisi tarafından 75 bıçak darbesiyle öldürüldüYer: Bursa! Rusya uyruklu sevgilisi tarafından 75 bıçak darbesiyle öldürüldü
Mardin'de feci kaza! 6 yaralıMardin'de feci kaza! 6 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Microsoft yapay zeka işlemci Çip
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Memur ve emekliler için yeni zam tablosu ortaya çıktı!

Memur ve emekliler için yeni zam tablosu ortaya çıktı!

TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı!

TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.