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Microsoft duyurdu: Uygulama yayımlamak ücretsiz oluyor! Microsoft store kapılarını ücretsiz açıyor

Microsoft, Build 2025 etkinliğinde yaptığı duyuruyla bireysel geliştiriciler için Microsoft Store’da uygulama yayımlama sürecini kolaylaştıran önemli bir karar aldı. Haziran 2025 itibarıyla, bireysel geliştiriciler herhangi bir kayıt ücreti ödemeden Microsoft Store’da hesap açarak uygulama yayımlayabilecek. Daha önce bu işlem yaklaşık ne kadardı? Detaylar haberimizde…

Microsoft duyurdu: Uygulama yayımlamak ücretsiz oluyor! Microsoft store kapılarını ücretsiz açıyor
Sedef Karatay

Microsoft, Build 2025 etkinliğinde bireysel geliştiricilere müjde verdi. Haziran 2025’ten itibaren Microsoft Store’da uygulama yayımlamak için kayıt ücreti alınmayacak. Ayrıca, uygulama içi satın almalarda kendi ödeme sistemini kullanan geliştiricilerden komisyon alınmaya devam edeceği açıklandı.

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ÜCRET POLİTİKALARI GÜNDEMDE

Uygulama mağazalarındaki ücret politikaları, teknoloji dünyasında uzun süredir tartışılıyor. Apple, App Store’da geliştiricilerden yıllık 99 dolar kayıt ücreti talep ederken, Google Play Store’da bir defaya mahsus 25 dolarlık bir ücret uyguluyor. Microsoft’un kayıt ücretini tamamen kaldırması, uygulama mağazaları arasındaki rekabeti canlandırırken, geliştiriciler için daha cazip bir ortam yaratmayı amaçlıyor.

KOMİSYON POLİTİKASINDA ESNEKLİK

Microsoft, uygulama içi satın almalarda kendi ödeme sistemini kullanan geliştiricilerden komisyon almaya devam edeceğini belirtti. Oyunlar için %12, diğer uygulamalar için ise %15 oranında kesinti yapılacak. Ancak geliştiriciler, kendi ödeme altyapılarını kullandıklarında (oyunlar hariç) gelirlerinin tamamını elde edebilecek.

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BAĞIMSIZ GELİŞTİRİCİLERE DESTEK

Microsoft’un bu adımı, bağımsız geliştiricilerin yenilikçi uygulamalarını daha kolay bir şekilde kullanıcılara ulaştırabilmesi için önemli bir fırsat sunuyor. Şirket, ücretsiz kayıt politikasıyla geliştirici ekosistemini genişletmeyi ve Microsoft Store’un uygulama çeşitliliğini artırmayı hedefliyor. Haziran 2025’ten itibaren hayata geçecek bu değişiklik, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Microsoft App Store Google Play Store
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