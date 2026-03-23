Microsoft duyurdu: Windows 11 kullanıcılarını sevindiren karar

Webtekno'da yer alan habere göre; Microsoft, yıllardır Windows kullanıcılarının en büyük şikayetlerinden biri olan zorunlu güncellemeler konusunda geri adım atıyor.

GÜNCELLEMELER DURAKLATILABİLECEK

Microsoft’un açıklamasına göre kullanıcılar artık güncellemeleri istedikleri kadar duraklatabilecek.

Daha da önemlisi, bilgisayarınızı kapatırken veya yeniden başlatırken güncelleme yükleme zorunluluğu büyük ölçüde ortadan kalkıyor. Bu da özellikle acil işlerde bilgisayarın kontrolünü kaybetme sorununu tarihe gömebilir.

AYDA SADECE BİR KEZ YENİDEN BAŞLATMA

Elbette Microsoft, güvenlik nedeniyle otomatik güncellemelerden tamamen vazgeçmiş değil. Ancak yeni sistemde bu otomatik güncellemeler çok daha az agresif olacak ve kullanıcı deneyimini bölmeyecek şekilde sunulacak.

Şirket ayrıca, sistemin en fazla ayda bir kez yeniden başlatma gerektireceğini belirtiyor. İsteyen kullanıcılar ise güncellemeleri daha erken yüklemeye devam edebilecek.