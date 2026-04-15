Microsoft kırmızı kod ilan etti! CEO Satya Nadella düğmeye bastı

Microsoft, yapay zeka konusunda düğmeye bastı. İddiaya göre, bu kapsamda CEO Satya Nadella, Microsoft'un yapay zeka asistanı Copilot'un performansını ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için bir 'Copilot code red' süreci yürütüyor.

Microsoft kırmızı kod ilan etti! CEO Satya Nadella düğmeye bastı
Enes Çırtlık

Microsoft, yapay zeka konusunda Copilot ve OpenAI ortaklığında piyasada yer alıyor. Gelen son bilgiler ise, OpenAI ile birlikte dikkat çeken adımlar atan şirketin, rekabetin artık her zamankinden daha yüksek olduğu yapay zeka alanında "kırmızı alarm vererek" yeni bir sürece girdiğini gösteriyor.

MICROSOFT'TAN "COPILOT CODE RED" HAMLESİ

Benzinga'da yer alan habere göre, BNP Paribas analisti Stefan Slowinski, CEO Satya Nadella'nın performansı ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için bir "Copilot code red" çabası yürüttüğünü, E7 paketinin 1 Mayıs'ta piyasaya sürüleceğini ve yıl boyunca ek özelliklerin sunulacağını belirtti. Ürünle ilgili ilk geri bildirimlerin iyileştiğini ve daha güçlü bir Copilot algısının, özellikle Anthropic'ten gelen rekabetin bir risk olmaya devam ettiği bir ortamda yatırımcı endişelerini hafifletebileceğini ekledi.

OPENAI ENDİŞESİ

Slowinski, Microsoft'un geçen çeyrekte yeni bulut kapasitesinin yaklaşık %30'unu Copilot ve büyük dil modeli geliştirme gibi iç kullanımlara ayırdığını ve bunun yatırımcılarda OpenAI gibi ortaklarla rekabet konusunda endişeler yarattığını söyledi. Buna rağmen Azure'un, iç kullanım %50'ye çıksa bile, artan token talebi ve daha yüksek GPU fiyatlandırmasıyla desteklenerek beklentileri aşabileceğini belirtti.

Microsoft yapay zeka
