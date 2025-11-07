“Microsoft’tan yapay zekâda yön değişikliği: Hümanist süper zekâ geliyor!

Yapay zekâ yarışı her geçen gün hızlanıyor. OpenAI, Google, Anthropic ve Meta gibi devler genel yapay zekâ (AGI) hedefine ulaşmak için milyarlarca dolar harcarken, uzmanlar bu yarışın kontrolsüz biçimde ilerlemesinden endişe ediyor. Tam da bu tartışmaların ortasında, Microsoft AI CEO’su Mustafa Suleyman farklı bir yaklaşım açıkladı: hümanist süper yapay zekâ!

MICROSOFT HÜMANİST YAPAY ZEKÂ GELİŞTİRECEK!

Microsoft AI CEO'su Mustafa Suleyman, şirkette "MAI Süper Zeka Ekibi"nin kurulduğunu duyurdu. The Verge'de yer alan habere göre, bu ekip, yalnızca insanlığa hizmet etmek üzere tasarlanmış bir “hümanist süper zekâ” (HSI) geliştirecek.

Suleyman’a göre bu tür bir süper zekâ, “sınırsız ve kısıtlanmamış özerk bir varlık” olmayacak; bunun yerine “dikkatlice kalibre edilmiş, bağlamsallaştırılmış ve sınırları belirlenmiş” bir sistem olacak.

Suleyman, "Bunu ilan etmek saçma gelebilir, ancak HSI (Hümanist süper zekâ), insanlığın besin zincirinin en üstünde kalmasını sağlamayı amaçlayan bir vizyondur." ifadelerini de kullandı.

Suleyman blog yazısında, Microsoft AI'ın “AGI’ye (Genel Yapay Zekâya) ulaşma yarışına dair anlatıları reddettiğini söyledi.

HÜMANİST SÜPER ZEKA (HSI) İÇİN 3 ANA VİZYON

Suleyman’ın "hümanist" süper zekâ vizyonu üç ana uygulama alanına odaklanıyor:

İnsanların “öğrenmesine, eyleme geçmesine, üretken olmasına ve desteklenmiş hissetmesine” yardımcı olacak bir yapay zekâ arkadaşı olarak hizmet etmek,

Sağlık sektöründe destek sağlamak,

Temiz enerji alanında “yeni bilimsel atılımlar” gerçekleştirmek.

Suleyman, blog yazısında şu ifadelere de yer verdi:

“Microsoft AI olarak biz, insanların yapay zekâdan daha önemli olduğuna inanıyoruz. Hümanist süper zekâ, bizi, yani insanı merkeze koyar. Bu, insanlığın tarafında olan, ona bağlı, kontrol edilebilir bir yapay zekâ; Pandora’nın Kutusu’nu açmayacak, hatta açamayacak bir yapay zekâ.”

Mustafa Suleyman, geçen yıl şirkete Microsoft AI CEO’su olarak katılmıştı. Microsoft, kısa süre önce ise kendi bünyesinde geliştirdiği ilk metin, ses ve görsel üretim modellerini piyasaya sürmüştü.