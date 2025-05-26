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9 yaşındaki çocuğun, ağrısının nedeni dehşete düşürdü! Midesinden saç yumağı çıktı: "Mideyi tamamen doldurmuş"

Eskişehir’de mide ağrısı, bulantı ve iştahsızlık şikayetleriyle hastaneye götürülen 9 yaşındaki B.G.’nin midesinden, uzun süreli saç ve yabancı madde yeme alışkanlığı sonucu oluşan büyük bir saç yumağı çıkarıldı. Eskişehir Şehir Hastanesi’nde yapılan endoskopik ve radyolojik incelemeler sonucunda mide içerisinde kitle tespit edilen küçük hasta, Çocuk Cerrahisi uzmanları Op. Dr. Berkay Tekkanat ve Op. Dr. İbrahim Yıldırım tarafından ameliyata alındı. Detaylar haberimizde...

9 yaşındaki çocuğun, ağrısının nedeni dehşete düşürdü! Midesinden saç yumağı çıktı: "Mideyi tamamen doldurmuş"

Eskişehir'de mide ağrısı, bulantı ve iştahsızlık şikayetiyle hastaneye götürülen B.G.'nin (9) midesinden, uzun süreli saç ve yabancı madde yeme alışkanlığı sonucu birikerek oluşan ve tıp literatüründe 'bezoar' olarak bilinen saç yumağı çıkarıldı.

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MİDESİNDEN BÜYÜK BİR SAÇ YUMAĞI ÇIKARILDI

B.G. ailesi tarafından mide ağrısı, bulantı ve iştahsızlık şikayetleriyle Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Çocuk Cerrahi Servisi'nde yapılan endoskopik ve radyolojik incelemede B.G.'nin midesinde büyük bir kitle olduğu belirlendi.

Eskişehir Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Berkay Tekkanat ile Op. Dr. İbrahim Yıldırım tarafından ameliyata alınan M.G.'nin midesinden, büyük bir saç yumağı çıkarıldı. Kısa sürede servise alınan M.G., hastaneden taburcu edildi.

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"MİDEYİ TAMAMEN DOLDURDUĞUNU GÖRDÜK"

Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Berkay Tekkanat, küçük kızın midesindeki saç yumağının uzun süreli saç yutma alışkanlığından oluştuğunu söyledi. Op. Dr. Tekkanat, "Bu saçlar sindirilemediği için zamanla mide içerisinde birikmiş ve devasa bir kitle halini almış. Bu durum hem fiziksel hem psikolojik açıdan önemli bir sorun. Kitle o kadar büyümüş ki mideyi tamamen doldurduğunu gördük. Bu tür durumlar zamanında fark edilmediğinde, bağırsak tıkanıklığı, mide delinmesi gibi ciddi ve hayati tehlike arz eden komplikasyonlara yol açabiliyor. Neyse ki zamanında müdahale ettik ve başarılı bir ameliyatla bu kitleyi çıkardık" dedi.

'BEZOAR' OLARAK BİLİNİYOR

Op. Dr. İbrahim Yıldırım da tıp literatüründe 'bezoar' olarak bilinen saç yumağının çocuk yaş gruplarında oldukça nadir görüldüğünü söyledi.

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Son yıllarda, çeşitli faktörlere bağlı olarak saç yeme alışkanlığının (trikofaji) daha sık karşılaştıklarını ifade eden Op, Dr. Yıldırım, "Ailelerin bu tür davranışları fark etmesi ve zamanında bir uzmana başvurması hayati önem taşıyor. Bu vaka, bize hem tıbbi hem de psikolojik açıdan bütüncül yaklaşımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı" dedi.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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