Mide krampı tehlikeli mi? Mide krampları ne zaman ciddiye alınmalı?

Genel olarak karnın üst tarafında hissedilebilen baskı ya da yanma gibi durumlar ile ortaya çıkabilen mide ağrısı veya mide krampı farklı nedenlerden kaynaklı olarak yaşanabilmektedir. Stresten yanlış beslenmeye kadar birçok farklı nedene bağlı olabilen mide krampı bazı hastalıkların belirtisi olarak da ortaya çıkabilmektedir.

Ferhan Petek

Mide krampı, kısa süreli ya da uzun süreli olarak meydana gelebilmektedir. Şiddetli ve sürekli olarak da yaşanabilen mide krampı durumu, çok sık görülen bir durum olsa da göz ardı edilmemeli ve özellikle uzun süreli ve şiddetli olması halinde mutlaka doktora danışılmalıdır. Basit bir sindirim sistemi sorunu olarak da yaşanabildiği gibi çok ciddi ve kalıcı hastalıkların bir belirtisi olarak da mide krampı yaşanabilmektedir.

En yoğun olarak mide krampının hissedildiği bölge midenin yer aldığı üst karın kısmıdır. Üst karın kısmında hissedilen ağrı ya da aniden gelen kramp, göğüs kemiklerinin alt tarafında kalbin de yer aldığı alana da yayılabilmektedir. Bazı durumlarda mide krampına ve ağrısına yanma, gaz hissi ya da sıkışma da eşlik edebilir. Yemek borusuna doğru da yayılabilen mide krampı, göğüs kemiklerinin yer aldığı alanda yemek borusundan gırtlak kısmına doğru bazen de omuzlara vurabilmektedir.

Mide krampı tehlikeli mi?

Karnın üst kısmında hissedilebilen mide krampı durumu, çeşitli rahatsızlıklara ve sağlık sorunlarına bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Sindirim sistemi ile ilgili bir sorundan kaynaklı olarak mide krampı yaşanıyorsa şu belirtiler de mide krampı ile birlikte hissedilir:

  • Karnın üst kısmında hissedilen ekşime ve yanma hissi
  • Göğsün alt tarafına doğru yayılan baskı ve ağrı
  • Ağızda acı tat
  • Ağızda ekşi bir tat oluşması
  • Yemek yerken ağrının daha da artması
  • Yemek yedikten sonra artan ağrı
  • Yemekten sonra çok şiş hissetme
  • Sürekli ve şiddetli hıçkırık
  • Ağrı ile birlikte yaşanan kilo kaybı
  • İştahsızlık

Eğer mide krampı sindirim sistemi sorunlarından kaynaklanmıyorsa çeşitli ilaçların yan etkisi, sigara kullanımı, aşırı çay ve kahve tüketmek, alkol gibi nedenlere bağlı olarak da gerçekleşmiş olabilir. Tehlikeli olup olmadığı mide krampının hangi nedene bağlı olarak ortaya çıkmış olması ile ilgili bir durumdur. Örnek olarak kramp şu hastalıklara bağlı olarak yaşanıyor olabilir:

  • Mide iltihabı-gastrit
  • Reflü
  • Ülser
  • Gıda zehirlenmeleri
  • Enfeksiyonlar
  • Aşırı alkol tüketimi
  • Anksiyete
  • Stres
  • Mide kanseri

  • Alerjik reaksiyonlar

    Mide krampları ne zaman ciddiye alınmalıdır?

Uzun süreli olan ve şiddetli mide krampları, mutlaka ciddiye alınmalı ve mutlaka doktora danışılmalıdır. Aksi takdirde ciddi ve kalıcı rahatsızlıkların önüne geçilemeyebilir. Genel olarak tedavisi olduğu bilinen mide kramplarına iyi geldiği kabul edilen durumlardan bazıları şunlardır:

  • Zencefil tüketmek
  • Probiyotik tüketmek
  • Bol su içmek
  • Egzersiz yapmak
  • Nane çayı tüketmek
  • Isıtma yastığı kullanmak
  • Papatya çayı tüketmek
  • Su ile karıştırılmış elma sirkesi içmek
  • Soda ve misket limonu içmek

Şiddetli olan mide kramplarına doktorun önerisi ve tavsiyesi ile ilaç ile müdahale de edilebilmektedir. Mide krampının kaynağı her ne ise doğru olarak tespit edildikten sonra doktorun uygun gördüğü tedavi yöntemi uygulanır ve hastanın tüm doktor yönlendirmelerine birebir uyması tedavinin süreci ve geçerliliği için son derece önemlidir. Bunun dışında alkol, sigara, aşırı çay ve kahve tüketiminden de uzak durulmalıdır.

Mide‎ kramp
