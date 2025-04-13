Migren ve fibromiyalji hayatını kararttı, nöral terapiyle yeniden doğdu

İstanbul’da yaşayan 52 yaşındaki Melek Genç, yaklaşık 10 yıl önce fibromiyalji tanısı aldı. Yorgunluk, kas ve eklem ağrılarıyla başlayan şikayetleri zamanla migren ataklarına dönüştü. Yıllar boyunca baş dönmesi, mide bulantısı ve istifra gibi belirtilerle hayat kalitesi düşen Melek Genç’e en son vestibüler migren tanısı kondu. Kulak burun boğaz, nöroloji gibi pek çok alanda farklı tedaviler görmesine rağmen sonuç alamayan Genç, Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Sena Tolu ile tanıştıktan sonra nöral terapiye başladı. Uygulanan bütüncül tedavi sayesinde bir yıldır hiçbir atak yaşamayan Melek Genç, “Artık sabahları ağrısız uyanabiliyorum” diye konuştu.

AĞRI HAYATLARIN MERKEZİNE OTURUYOR

Fibromiyaljinin çağımızın en yaygın kronik hastalıklarından biri olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Tolu, “Bu hastalık beynin ağrı duyusunu algılamasında oluşan anormalliklerle ortaya çıkar. Yaygın kas ve eklem ağrıları, aşırı yorgunluk, uyku sorunları, baş ağrısı ve konsantrasyon problemleriyle seyreder. Zamanla hastanın yaşam kalitesi büyük ölçüde bozulur. Melek Hanım bize geldiğinde artık çaresiz ve mutsuz hissediyordu. Denemediği tedavi kalmamıştı. Ağrıları zamanla vertigo ve migrene dönüştüğü için hayatı tamamen etkilenmişti. Kimi zaman sabaha kadar acilde kaldığını anlattı” dedi.

KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ ŞART

Nöral terapi uygulamasıyla kısa sürede sonuç aldıklarını belirten Doç. Dr. Tolu, “İkinci seanstan itibaren tüm belirtilerinde belirgin azalma gördük. Uyku problemleri, şiddetli baş ve sırt ağrıları, yorgunluk gibi şikayetler geriledi. Başta sık uyguladığımız bu yöntemi şu anda aylık seanslarla sürdürüyoruz. Hasta daha önce ağrıları nedeniyle yurt dışı planlarını ertelemişti. Artık bu planlarını rahatlıkla yapabiliyor” ifadelerini kullandı.

“BU HASTALIK ÇARESİZ DEĞİL”

Fibromiyaljinin umutsuzlukla değil, doğru yaklaşımla ele alınması gerektiğini belirten Doç. Dr. Sena Tolu, “Bu hastalık çaresiz değil. Önemli olan, tedavinin kişiye özel planlanması. İyi bir fizik muayene, ayrıntılı hasta öyküsü ve geçmiş tedavilerin değerlendirilmesi bu süreçte kritik öneme sahip. Nöral terapi ve benzeri alternatif yöntemleri doğru kişilere, doğru şekilde uyguladığımızda çok olumlu sonuçlar alabiliyoruz” şeklinde konuştu.

YILLARCA ATAKLARLA YAŞADI, HAYATTAN KOPTU

Migren ve vertigo ataklarının hayatını durma noktasına getirdiğini anlatan Melek Genç, “Fibromiyalji tanısından sonra hastalığı çok net bilmediğim için sadece ağrılarım vardı. Sonra bu durum migren ataklarına dönüştü. Baş dönmesi, mide bulantısı ve aşırı istifra yüzünden hayatla ilişiğim kesildi. Sadece temel ihtiyaçlarımı karşılayabiliyordum. Vertigo tanısıyla başlayan süreçte yaklaşık 7 yıl boyunca farklı tedaviler gördüm, kulak burun boğazdan nörolojiye birçok branşa başvurdum. Ancak sonuç alamadım” şeklinde konuştu.

“BU SENE HİÇ ATAK YAŞAMADIM”

Yaşadığı şikayetlerin mevsim geçişlerinde daha da şiddetlendiğini dile getiren Genç, “Ekim’den Mayıs’a kadar günlük hayatımı sürdüremeyen biriydim. Son olarak Sena Hanım’la tanıştım. Bana fibromiyalji hastalarında otonom sinir sistemi bozukluğu olduğunu ve nöral terapiyle bunun dengelenebileceğini söyledi. İlk seanslardan itibaren ataklarım azalmaya başladı. Bu sene hiçbir bulantı, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi yaşamadım. Sabahları daha enerjik kalkıyorum. Medipol Mega Hastanesi sayesinde hayat benim için yeniden başladı” ifadelerini kullandı.