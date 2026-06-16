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Mikrofonu unutup konuştular: Macron ile Zelenskiy'nin 'Trump' diyaloğu dünyanın gündeminde!

G7 liderleri, Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde bir araya geldi. Zirve'ye Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de katıldı. Mikrofonun açık olduğunu unutan Zelenskiy ile Fransız lider Macron arasında gerçekleşen diyalog dünyanın gündemine oturdu.

Mikrofonu unutup konuştular: Macron ile Zelenskiy'nin 'Trump' diyaloğu dünyanın gündeminde!
Doğukan Akbayır

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında yaşanan diyalog, sosyal medyanın gündemine oturdu. İki lider Trump hakkında konuştu.

Mikrofonu unutup konuştular: Macron ile Zelenskiy nin Trump diyaloğu dünyanın gündeminde! 1

DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

Macron, Zelenski’yi Hotel Royal’in bahçesinde karşıladı.

Fransız lider Macron Ukrayna liderine Fransa’da daha uzun süre kalması yönünde tavsiyede bulundu.

Zelenski bu tavsiyeye, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne katılım sürecinin ele alınacağı Avrupa Konseyi zirvesine atıfta bulunarak, "18'inde Brüksel'e gitmem gerekiyor" yanıtında bulundu.

TRUMP'LA GÖRÜŞME AYARLAYIP AYARLAMADIĞINI SORDU

Macron ayrıca "Dün Başkan Trump ile zorlu bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

Fransız lider, Zelenski'ye Trump ile baş başa bir görüşme ayarlayıp ayarlamadığını sordu. Zelenski ise henüz bir randevu ayarlanmadığını belirtince Macron, "Tamam, bunu ben ayarlayacağım" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Ukrayna macron zelenskiy
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