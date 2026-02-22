Milas-Bodrum havalimanı Ocak ayında 180 bin 763 yolcuya hizmet verdi
Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamaya göre, Milas-Bodrum Havalimanı 2026 yılının Ocak ayında 108 bin 763 yolcuya hizmet verdi.
22.02.2026
Açıklamada, Milas-Bodrum Havalimanında Ocak ayında hizmet verilen yolcu sayısı 108 bin 763 kişi, uçak sayısı bin 177 ve taşınan yük miktarı da 801 ton olarak bildirildi. Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
