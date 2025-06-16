HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Milas’ta trafik kazası: 1 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Milas’ta trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, Milas-Söke Karayolu üzerindeki TOKİ kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Söke istikametine doğru seyir halinde olan 09 APB 032 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kaza sonrası araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eşi kayıp ihbarında bulunmuştu: Drenaj kanalında cansız bedeni bulundu!Eşi kayıp ihbarında bulunmuştu: Drenaj kanalında cansız bedeni bulundu!
Manisa yeni belediye başkanı adayını seçti!Manisa yeni belediye başkanı adayını seçti!

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Marmaris'te iğrenç görüntüler... Turizm böyle katlediliyor: Ekipler harekete geçti! 14 işletme kapatıldı

Marmaris'te iğrenç görüntüler... Turizm böyle katlediliyor: Ekipler harekete geçti! 14 işletme kapatıldı

İmamoğlu 2. kez hakim karşısında!

İmamoğlu 2. kez hakim karşısında!

Sergen Yalçın başladığı yere geri dönüyor!

Sergen Yalçın başladığı yere geri dönüyor!

Memur ve emekli için 6 aylık enflasyon farkına göre yeni zam tablosu!

Memur ve emekli için 6 aylık enflasyon farkına göre yeni zam tablosu!

İran'ın askeri kabiliyeti yok mu edildi? Savaşın kaderini değiştirecek açıklama! "Tam hava üstünlüğü kuruldu"

İran'ın askeri kabiliyeti yok mu edildi? Savaşın kaderini değiştirecek açıklama! "Tam hava üstünlüğü kuruldu"

Yeni uyguladıkları taktik çalışmadı, İsrail kendi kendini vurdu!

Yeni uyguladıkları taktik çalışmadı, İsrail kendi kendini vurdu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.