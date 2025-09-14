HABER

Milas’ta trafik kazası: 2’si ağır 4 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Dörttepe kavşağında iki otomobil çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlar hurdaya dönerken araçlardaki 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜ KAZA SONRASI KAÇTI

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, kaza sonrası kaçtığı iddia edilen araçlardan birinin sürücüsünün ise aranması sürüyor.

