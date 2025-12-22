HABER

Milas’ta bozuk yollar hayatı olumsuz etkiliyor

Muğla’nın Milas ilçesinde her geçen artan trafik çilesine zaman zamanda çeşitli kurumların yollarda oluşturduğu tahribat da eklenince trafik sorunu çekilmez boyutlara ulaşıyor.

Milas’ta bozuk yollar hayatı olumsuz etkiliyor

İlçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi’nde altyapı için çukurları haftalardır kapatılmayınca hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Zaman zaman araçların da zarar gördüğü çukurların ciddi sıkıntıya neden olduğunu belirten vatandaşlar açık bırakılan çukurların ve bozulan yolların bir an önce onarılmasını istediler.
Sabah saatlerinde Erdal Sokak üzerinde seyir halinde olan bir araç onarılmadan bırakılan çukura düştü. Kaza sonucu hareket kabiliyetini kaybeden araç çekçi yardımı ile yoldan kaldırılırken, vatandaşlar kazıldıktan sonra onarılmayan yollar nedeniyle sürekli araçların zarar gördüğünü belirterek yaşadıkları duruma tepki gösterdiler.

Kaynak: İHA

