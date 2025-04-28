HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Millet Kütüphanesinde harem selamlık uygulaması tartışma yarattı: 'Cep Kafe'ler "bayan" ve "erkek" diye ikiye ayrıldı

Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi'ne ait Millet Kütüphanesi kafelerinde yapılan düzenleme tartışma yarattı. Kütüphanedeki kafeler ‘Cep Kafe (Bayan)’ ve ‘Cep Kafe (Erkek)’ tabelalarıyla kadınlar ve erkekler için ayrıldı. CHP Gençlik Kolları Başkanı Fayat Ferhat Alagöz "Kadınları ve erkekleri ayrı kafe alanlarına sıkıştırmak yalnızca mekânsal bir düzenleme değildir; aynı zamanda zihinsel bir ayrışmayı kurumsallaştırmak anlamına gelir" derken 'bayan' sözcüğünün kullanılmasına ayrıca parantez açtı.

Millet Kütüphanesinde harem selamlık uygulaması tartışma yarattı: 'Cep Kafe'ler "bayan" ve "erkek" diye ikiye ayrıldı
Hazar Gönüllü

AK Partili Şahinbey Belediyesi'nin yeni hamlesi tartışmaları beraberinde getirdi. Millet Kütüphanesinde harem selamlık kafeler kuruldu. Kafelerin girişine ‘Cep Kafe (Bayan)’ ve ‘Cep Kafe (Erkek)’ tabelaları asıldı.

CHP'DEN KÜTÜPHANE ÖNÜNDE PANKARTLARLA PROTESTO

Bu durum CHP'nin tepkisini çekti. Gaziantep Gençlik Kolları, Millet Kütüphanesi önünde basın açıklaması yaparak uygulamayı protesto etti.

GpnvjdjXcAASuMw

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Gençlik Kolları Başkanı Fayat Ferhat Alagöz "Şahinbey Millet Kütüphanesi önünde, Cep Kafede yapılan ayrımcı uygulamaya ilişkin basın açıklamamızı gerçekleştirdik. Bu yanlış uygulamadan vazgeçilene kadar CHP Gaziantep Gençlik Örgütü olarak olayın takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

"SAKINCALI BİR YAKLAŞIMIN İFADESİ"

Sözcü'nün aktardığına göre Alagöz kütüphane önünde yaptığı basın açıklamasında şöyle konuştu:

-Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde faaliyete geçirilen "Cep Kafe (Bayan)" ve "Cep Kafe (Erkek)" uygulaması, modernleşme iddialarımızı zedeleyen, toplumsal bölünmeyi normalleştiren ve kamusal mekânları cinsiyet temelli bir sınır haritasına dönüştüren sakıncalı bir yaklaşımın ifadesidir. Oysa bir kütüphane, yalnızca kitapların, rafların ve sessiz salonların bulunduğu bir yer değildir.

GpnvjdTXkAAzNVN

"SON DERECE KAYGI VERİCİ"

-Bir kütüphane, düşüncenin özgürleştiği, bilginin sınırsızlaştığı, farklılıkların bir araya geldiği ve bireylerin birbirinden öğrenerek büyüdüğü evrensel bir mekândır. Kütüphaneler, toplumsal gelişimin ve kültürel ilerlemenin en önemli köşe taşlarındandır. Bu nedenle, ayrıştırıcı mekân politikalarının bilgiyle yoğrulmuş bu alanlarda kendisine yer bulması son derece kaygı vericidir. Kadınları ve erkekleri ayrı kafe alanlarına sıkıştırmak yalnızca mekânsal bir düzenleme değildir; aynı zamanda zihinsel bir ayrışmayı kurumsallaştırmak anlamına gelir. Bu pratik, toplumun bireylerini birbirine güvenemeyen, bir arada bulunmaktan rahatsızlık duyan kimlikler olarak konumlandırır.

GpnvjdZXcAEo9KN

'BAYAN' SÖZCÜĞÜNE TEPKİ

-Cinsiyete dayalı ayrım, güvenlik kaygılarını gerekçe göstererek özgürlüğü tahrip eden, birlikte yaşama kültürünü örseleyen bir zihniyetin mekâna kazınmış halidir. Üstelik "bayan" gibi, yıllardır eleştirilen ve kadın kimliğini yüzeysel bir kategoriye indirgeyen dilin kullanılması da ayrıca düşündürücüdür. Kadını birey olarak değil, isimsiz bir ‘bayan’ etiketiyle tanımlamak, özgür birey olma haklarını gölgeler, kimliksizleştirir. Gelişmişlik, korkuyla duvarlar örmekte değil; özgürlükle kapılar açmakta aranmalıdır.

"TÜM YAPAY ENGELLERİN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ"

  • Bizler, kütüphanelerin her bireye eşit mesafede duran, özgürlüğü ve bilgiyi cinsiyet ayrımı gözetmeden sunan alanlar olmasını talep ediyoruz. Kadın ve erkeklerin eşit bireyler olarak aynı çatı altında bulunmalarının, birlikte öğrenmelerinin, birlikte tartışmalarının ve birlikte büyümelerinin önündeki tüm yapay engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Özgürlüğün yolu, birlikte güçlenmekten geçer. Bunu hatırlatıyor ve herkesi; bilgiye, özgürlüğe ve eşitliğe sahip çıkmaya çağırıyoruz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İBB Özel Kalem Müdürü Kasapoğlu'nun ifadesi ortaya çıktıİBB Özel Kalem Müdürü Kasapoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu açıklaması: "Hiçbir zaman kanunsuz bir emir vermemiştir"Ekrem İmamoğlu açıklaması: "Hiçbir zaman kanunsuz bir emir vermemiştir"

Anahtar Kelimeler:
kütüphane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa'da görülmemiş kaos... Fransa, İspanya, Portekiz, Belçika, Andorra

Avrupa'da görülmemiş kaos... Fransa, İspanya, Portekiz, Belçika, Andorra

Bakanlığın listesinde o peynir markası da var!

Bakanlığın listesinde o peynir markası da var!

Hain Gülen öldü, parasını paylaşamadılar! Mezarındaki değişiklik ilk kez ortaya çıktı

Hain Gülen öldü, parasını paylaşamadılar! Mezarındaki değişiklik ilk kez ortaya çıktı

Millet Kütüphanesinde tartışma yaratan görüntü

Millet Kütüphanesinde tartışma yaratan görüntü

Ekrem İmamoğlu açıklaması: "Hiçbir zaman kanunsuz bir emir vermemiştir"

Ekrem İmamoğlu açıklaması: "Hiçbir zaman kanunsuz bir emir vermemiştir"

İngiliz boksör tarafından öldüresiye darbedilmişti... Yaşadığı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı!

İngiliz boksör tarafından öldüresiye darbedilmişti... Yaşadığı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.