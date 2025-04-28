Millet Kütüphanesinde harem selamlık uygulaması tartışma yarattı: 'Cep Kafe'ler "bayan" ve "erkek" diye ikiye ayrıldı

AK Partili Şahinbey Belediyesi'nin yeni hamlesi tartışmaları beraberinde getirdi. Millet Kütüphanesinde harem selamlık kafeler kuruldu. Kafelerin girişine ‘Cep Kafe (Bayan)’ ve ‘Cep Kafe (Erkek)’ tabelaları asıldı.

CHP'DEN KÜTÜPHANE ÖNÜNDE PANKARTLARLA PROTESTO

Bu durum CHP'nin tepkisini çekti. Gaziantep Gençlik Kolları, Millet Kütüphanesi önünde basın açıklaması yaparak uygulamayı protesto etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Gençlik Kolları Başkanı Fayat Ferhat Alagöz "Şahinbey Millet Kütüphanesi önünde, Cep Kafede yapılan ayrımcı uygulamaya ilişkin basın açıklamamızı gerçekleştirdik. Bu yanlış uygulamadan vazgeçilene kadar CHP Gaziantep Gençlik Örgütü olarak olayın takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

"SAKINCALI BİR YAKLAŞIMIN İFADESİ"

Sözcü'nün aktardığına göre Alagöz kütüphane önünde yaptığı basın açıklamasında şöyle konuştu:

-Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde faaliyete geçirilen "Cep Kafe (Bayan)" ve "Cep Kafe (Erkek)" uygulaması, modernleşme iddialarımızı zedeleyen, toplumsal bölünmeyi normalleştiren ve kamusal mekânları cinsiyet temelli bir sınır haritasına dönüştüren sakıncalı bir yaklaşımın ifadesidir. Oysa bir kütüphane, yalnızca kitapların, rafların ve sessiz salonların bulunduğu bir yer değildir.

"SON DERECE KAYGI VERİCİ"

-Bir kütüphane, düşüncenin özgürleştiği, bilginin sınırsızlaştığı, farklılıkların bir araya geldiği ve bireylerin birbirinden öğrenerek büyüdüğü evrensel bir mekândır. Kütüphaneler, toplumsal gelişimin ve kültürel ilerlemenin en önemli köşe taşlarındandır. Bu nedenle, ayrıştırıcı mekân politikalarının bilgiyle yoğrulmuş bu alanlarda kendisine yer bulması son derece kaygı vericidir. Kadınları ve erkekleri ayrı kafe alanlarına sıkıştırmak yalnızca mekânsal bir düzenleme değildir; aynı zamanda zihinsel bir ayrışmayı kurumsallaştırmak anlamına gelir. Bu pratik, toplumun bireylerini birbirine güvenemeyen, bir arada bulunmaktan rahatsızlık duyan kimlikler olarak konumlandırır.

'BAYAN' SÖZCÜĞÜNE TEPKİ

-Cinsiyete dayalı ayrım, güvenlik kaygılarını gerekçe göstererek özgürlüğü tahrip eden, birlikte yaşama kültürünü örseleyen bir zihniyetin mekâna kazınmış halidir. Üstelik "bayan" gibi, yıllardır eleştirilen ve kadın kimliğini yüzeysel bir kategoriye indirgeyen dilin kullanılması da ayrıca düşündürücüdür. Kadını birey olarak değil, isimsiz bir ‘bayan’ etiketiyle tanımlamak, özgür birey olma haklarını gölgeler, kimliksizleştirir. Gelişmişlik, korkuyla duvarlar örmekte değil; özgürlükle kapılar açmakta aranmalıdır.

"TÜM YAPAY ENGELLERİN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ"