Milletvekili maaşını yetmediğini söyleyip gündem olmuştu! Doğan Demir'den yeni açıklama: "Maaş ya da parayla işim olmadığı gibi ihtiyacım da yoktur"

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, yaptığı açıklama ile 196 bin 775 lira olan milletvekili maaşının yetmediğini savunmuştu. Demir, milletvekillerinin meclisteki misafirlerinin yemek, çay ve kahve ikramları ile misafirhanelerde konaklama ve yol masraflarını cebinden karşıladığını aktardı.

"BİRÇOK ARKADAŞIMIZIN BANKARA KREDİ BORCU VAR"

Demir ayrıca, "Ankara- İzmit-İstanbul arası haftada en az iki üç defa gidip geliyoruz. Düğünler, cemiyetler, takıdır, çiçektir, hediyedir derken inanır mısın, birçok arkadaşımızın bankalara kredi borcu var" dedi. Bu açıklamalar tartışma yaratırken, Demir'i eleştirenler de olmuştu.

YENİ AÇIKLAMA GELDİ: ALGI OLUŞTURAN VE YIPRATMAYA ÇALIŞAN KİM VARSA ŞEREFSİZDİR

İstanbul Milletvekili Doğan Demir, tartışmalara neden olan sözlerine ilişkin bir açıklama yaparak, sözlerini haberleştirenleri algı oluşturmakla suçladı. Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Demir, “İki gündür basında ve kamuoyunda milletvekili maaşının yetmediğine isyan ettiğimi yazan, servis eden, bunun üzerinden algı oluşturan ve yıpratmaya çalışan kim varsa şerefsizdir namussuzdur" dedi.

"MİLLETVEKİLLİĞİNİ MAAŞA ENDEKSLEMEK YANLIŞ"

Emekli maaşı ve asgari ücretlinin açlık sınırının altında olduğunu en iyi bilenlerden olduğunu anlatan Demir, milletvekilliğini maaşa endekslemenin yanlış olduğunu savundu.

"MAAŞLA YA DA PARAYLA İŞİM OLMADIĞI GİBİ İHTİYACIM DA YOKTUR"

Demir, “Bizler ülkemize ve halkımıza hizmet etmek için mücadele ederken hiç bir zaman para gündemimizde olmamıştır ve olamaz da. Ayrıca beni tanıyan herkes bilir ki maaşla ya da parayla işim olmadığı gibi ihtiyacım da yoktur.” dedi.

"KİMLER TARAFINDAN BİLİNÇLİ OLARAK SERVİS EDİLDİĞİNİ ELBETTE BİLİYORUM"

Doğan Demir, sözlerini şöyle açıklamaya çalıştı:



"İşin özü bir sohbet esnasında gazeteci dostumun ‘Milletvekili maaşı çok konuşuluyor ve yetiyor mu?’ diye sorduğunda ki bu tür sorulara bütün milletvekilleri muhatap olurlar onu da biliyorum. Söylediğim şey ise; aldığımız maaşın iki üç katı harcama yaptığımız, işimizin insanlarımıza, ülkemize hizmet etmek olduğu ve bizim maaşımızdan ziyade açlık ve yoksulluk altında geçinen milyonlarca vatandaşımızı düşünmemiz gerektiğidir. Son olarak bilmenizi isterim ki yaptığımız sohbetin haberleştiği ve gündeme düştüğü yazının kimler tarafından bilinçli olarak yalan ve yanlış şekilde servis edildiğini de elbette biliyorum"