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  4. Milli boksör Hatice Akbaş'ın kardeşi trafik kazası yaptı! 1 ölü, 1 yaralı

Milli boksör Hatice Akbaş'ın kardeşi trafik kazası yaptı! 1 ölü, 1 yaralı

21.03.2025 20:43
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Malatya'da milli boksör Hatice Akbaş'ın kardeşinin içerisinde bulunduğu araç şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, Akbaş'ın kardeşi ise yaralandı.

Milli boksör Hatice Akbaş'ın kardeşi trafik kazası yaptı! 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Malatya -Kayseri karayolu Aydınlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametinden gelen milli boksör Hatice Akbaş'ın kardeşi Melisa Akbaş'ın sürücülüğünü yaptığı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, araç sürücüsü ile Emre Günaylı yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 23 yaşındaki Emre Günaylı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Milli boksör Hatice Akbaş'ın kardeşinin hastanedeki tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Malatya
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