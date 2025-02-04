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  4. Milli Boksör Yavuz Özden dehşet saçtı! Camide görevli temizlikçiye yumruk yağdırdı, yüz kemiklerini kırdı! O anlar kamerada…

Milli Boksör Yavuz Özden dehşet saçtı! Camide görevli temizlikçiye yumruk yağdırdı, yüz kemiklerini kırdı! O anlar kamerada…

04.02.2025 09:00
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Milli boksör Yavuz Özden, İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde bulunan bir camide görevli olan temizlik personeline saldırdı. Özden, camide görev yapan temizlik görevlisinin yüzünü feci şekilde defalarca yumrukladı. Feci şekilde darp edilen şahsın yüz kemiklerinin kırıldığı öğrenilirken sağlık durumunun da ciddiyetini koruduğu belirtiliyor.

Milli boksör Yavuz Özden dehşet saçtı. İstanbul Zeytinburnu’nda bir camide görev yapan temizlik çalışanı, milli boksör Yavuz Özden tarafından feci şekilde darp edildi.
İddiaya göre, engelli tuvaletini kontrol etmek isteyen şahıs, kapıyı tekmeleyerek içeri girmek istedi. Görevli ise bu duruma müdahale ederek şahsa bu şekilde kontrol yapılamayacağını, şikayetlerin belediyeye iletilmesi gerektiğini söyledi.

Aralarında çıkan tartışma sonrası olay kapanmış gibi görünse de akşam namazının ardından camiden çıkan görevliye saldırı gerçekleşti.

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Milli boksör, cami görevlisini darp ederek yüz kemiklerini kırdı. Görevli, yapılan ameliyat sonrası yüz felci geçirdi ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Temizlik görevlisinin ailesi adaletin yerini bulmasını şahsın cezalandırılmasını istiyor.

3Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu temizlik boksör cami Yavuz Özden
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