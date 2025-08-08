Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı sona erdi: 5 buçuk saat sürdü, sonraki toplantı tarihi belli oldu

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ikinci toplantısı sona erdi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 5,5 saat sürdü.

OY BİRLİĞİYLE KOMİSYON TOPLANTISININ KAPALI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından toplantı sonrasında yapılan açıklamada, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasıyla başlayan komisyonun ikinci toplantısının tam kapalılık ilkesi çerçevesinde gerçekleştirilmesi için oylama yapıldığı ve oy birliğiyle komisyon toplantısının kapalı gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

YERLİKAYA, KALIN VE GÜLER SUNUM YAPTI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, kapalı toplantının usul ve esaslarını Komisyona aktarmış, kapalı toplantının tutanaklarının gizli olması konusunda Anayasa ve İçtüzük'ün ilgili hükümlerini ve genel uygulamayı hatırlatmıştır. Daha sonra Komisyonda kapalı toplantı düzenine geçilmiştir. Toplantıya davetle katılan İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sayın İbrahim Kalın, güvenlik, savunma ve istihbarat alanlarında Komisyona detaylı sunum yapmış, Komisyon üyelerinden kendilerine gelen soruları yanıtlamıştır.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI 12 AĞUSTOS SALI GÜNÜ YAPILACAK

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu; üyelerinin, komisyon çalışmalarına yönelik önerilerini almak üzere üçüncü toplantısını, 12 Ağustos Salı günü saat 14.00'te TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirecektir."

(AA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır