HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı sona erdi: 5 buçuk saat sürdü, sonraki toplantı tarihi belli oldu

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında başlayan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı sona erdi. TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 3. toplantısını 12 Ağustos Salı günü yapacak.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı sona erdi: 5 buçuk saat sürdü, sonraki toplantı tarihi belli oldu

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ikinci toplantısı sona erdi.
Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 5,5 saat sürdü.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı sona erdi: 5 buçuk saat sürdü, sonraki toplantı tarihi belli oldu 1

OY BİRLİĞİYLE KOMİSYON TOPLANTISININ KAPALI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından toplantı sonrasında yapılan açıklamada, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasıyla başlayan komisyonun ikinci toplantısının tam kapalılık ilkesi çerçevesinde gerçekleştirilmesi için oylama yapıldığı ve oy birliğiyle komisyon toplantısının kapalı gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı sona erdi: 5 buçuk saat sürdü, sonraki toplantı tarihi belli oldu 2

YERLİKAYA, KALIN VE GÜLER SUNUM YAPTI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, kapalı toplantının usul ve esaslarını Komisyona aktarmış, kapalı toplantının tutanaklarının gizli olması konusunda Anayasa ve İçtüzük'ün ilgili hükümlerini ve genel uygulamayı hatırlatmıştır. Daha sonra Komisyonda kapalı toplantı düzenine geçilmiştir. Toplantıya davetle katılan İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sayın İbrahim Kalın, güvenlik, savunma ve istihbarat alanlarında Komisyona detaylı sunum yapmış, Komisyon üyelerinden kendilerine gelen soruları yanıtlamıştır.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI 12 AĞUSTOS SALI GÜNÜ YAPILACAK

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu; üyelerinin, komisyon çalışmalarına yönelik önerilerini almak üzere üçüncü toplantısını, 12 Ağustos Salı günü saat 14.00'te TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirecektir."

(AA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gazze’de can kaybı 61 bin 330’a yükseldiGazze’de can kaybı 61 bin 330’a yükseldi
Yer: İstanbul! Lüks rezidansta dehşetYer: İstanbul! Lüks rezidansta dehşet

Anahtar Kelimeler:
komisyon terör örgütü Terörsüz Türkiye
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe transferde gazı açtı! Real Madrid ile görüşülüyor...

Fenerbahçe transferde gazı açtı! Real Madrid ile görüşülüyor...

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Mauro Icardi imzayı atıyor! 6 milyon Euro detayı...

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Mauro Icardi imzayı atıyor! 6 milyon Euro detayı...

Çanakkale'de orman yangını! Şehir dumanlar altında kaldı

Çanakkale'de orman yangını! Şehir dumanlar altında kaldı

İstanbul'da terör estiriyorlardı, kıskıvrak yakalandılar

İstanbul'da terör estiriyorlardı, kıskıvrak yakalandılar

İstanbul trafiğinde skandal anlar

İstanbul trafiğinde skandal anlar

Orman yolunda cesedi bulunan üniversiteli Teslime ile ilgili flaş detay! Anne ve babası için uzaklaştırma kararı almış

Orman yolunda cesedi bulunan üniversiteli Teslime ile ilgili flaş detay! Anne ve babası için uzaklaştırma kararı almış

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.