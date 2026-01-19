HABER

GTA 6'nın geliştiricisi Rockstar North'un binasında patlama! (GTA 6 etkilenir mi?)

GTA 6 üzerinde çalışan Rockstar North'un İskoçya'nın başkenti Edinburgh'daki binasında patlama meydana geldiği haberi oyun dünyasını şoke etti. Forbes'in haberine göre, patlama sonrası olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Peki, yaşanan olaydan GTA 6 etkilenir mi? İşte detaylar...

GTA 6'nın geliştiricisi Rockstar North'un binasında patlama! (GTA 6 etkilenir mi?)
Enes Çırtlık

GTA 6 bir süredir oyun dünyasının en büyük merak konularından biri. Bu yüzden gözler sürekli GTA 6'nın geliştiricisi olan Rockstar North cephesine çevriliyor. Rockstar Games'in ünlü oyun serisinin kalbinin attığı stüdyo, normalde oyun dünyasına dair haberlerle gündeme gelirken bu kez bambaşka bir haberle manşetlere taşındı.

GTA 6'NIN GELİŞTİRİCİSİ ROCKSTAR NORTH'UN BİNASINDA PATLAMA!

Forbes'te yer alan habere göre; İskoçya'nın Edinburgh kentinde, sabah saatlerinde GTA 6 üzerinde çalışan Rockstar North şirketinin ana binasında bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

GTA 6 nın geliştiricisi Rockstar North un binasında patlama! (GTA 6 etkilenir mi?) 1

Olayın bir kaza olduğu ve herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirilirken, patlamanın kazan dairesinde meydana geldiği iddia edildi.

GTA 6'NIN GELİŞTİRME SÜRECİ ETKİLENİR Mİ?

Rockstar North, iki kez ertelenen ve son olarak 19 Kasım 2026'da çıkış yapacağı açıklanan GTA 6'nın bu sonbaharda piyasaya sürülmesi açısından önemli bir role sahip.

Şu anda ise meydana gelen olayın GTA 6 geliştirmesini etkileyeceğine dair hiçbir işaret yok. Ancak olay henüz saatler önce gerçekleşti ve Rockstar şu an geliştiricilerinin güvenliğine odaklanmış durumda.

