Milli Eğitim Bakanı Tekin: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Bakan Tekin, Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Kamuoyunun doğru, hızlı ve güvenilir şekilde bilgilendirilmesi için emek veren basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevlerinde kolaylıklar diliyorum."Kaynak: AA | Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır