HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Milli Eğitim Bakanı Tekin: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kamuoyunun doğru, hızlı ve güvenilir biçimde bilgilendirilmesi için büyük bir özveriyle görev yapan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nü kutladı 1

Bakan Tekin, Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Kamuoyunun doğru, hızlı ve güvenilir şekilde bilgilendirilmesi için emek veren basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevlerinde kolaylıklar diliyorum."Kaynak: AA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Manisa! Yağmurun çökerttiği yolda insan kemikleri ortaya çıktı!Yer: Manisa! Yağmurun çökerttiği yolda insan kemikleri ortaya çıktı!
Asırlık miras: 169 yıllık tarihi cami restore ediliyorAsırlık miras: 169 yıllık tarihi cami restore ediliyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.