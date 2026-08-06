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Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. MGK Bildirisi'nde "Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alınmış; ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahının teminat altına alınması istikametinde tarihî bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların müteakip aşamalarına ilişkin istişarelerde bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı 2 saat 15 dakika sürdü.

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi 1

BİLDİRİ YAYIMLANDI

MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan bildiriye göre, toplantıda, terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere milli birlik ve beraberlik ile bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunuldu.

Bildiride, "Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alınmış, ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahının teminat altına alınması istikametinde tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların müteakip aşamalarına ilişkin istişarelerde bulunulmuştur. 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı gösterilen milli direnişin onuncu yıl dönümünde, FETÖ ile mücadelede gelinen son durum değerlendirilmiş, ihanet şebekesinin tamamen bertaraf edilmesine matuf tedbirlerin hassasiyetle sürdürüleceği kaydedilmiştir." denildi.

Ülkenin ev sahipliğinde başarıyla gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin, ittifakın geleceği açısından kritik bir eşik olduğu, Türkiye'nin geliştirdiği ileri imkan ve kabiliyetleri müttefikleriyle paylaşma hususundaki yapıcı tutumunun teyit edildiği belirtilen bildiride, "İran ve ABD arasında tekrar yaşanan çatışmaların bölge ülkelerine ve küresel ticaret güzergahlarına sıçramasının oluşturduğu risk ve tehditlere işaret edilmiş, tüm taraflara, güç kullanmaktan kaçınma ve kalıcı barışın tesisine matuf müzakerelere geri dönme çağrısında bulunulmuştur." açıklaması yapıldı.

Rusya-Ukrayna savaşındaki stratejik sıkışmanın, Karadeniz ve Hazar Denizi başta olmak üzere mücavir bölgelerin de çatışma sahası haline getirilmesiyle aşılamayacağı vurgulanan bildiride, savaşan tarafların, bölgede artan gerilimi düşürmeye ve barışın tesisi için somut adımlar atmaya davet edildiği belirtildi.

Suriye ve Irak ile geliştirilen çok boyutlu işbirliğinin, bölgenin güvenliği, huzuru ve refahı bakımından büyük önem arz ettiği, Türkiye'nin, bölgesel dayanışmayı pekiştirmeye yönelik süreçlere azami katkı sunmayı sürdüreceği ifade edilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Gazze Barış Planı çerçevesinde son günlerde kaydedilen ilerlemelere rağmen ateşkes ihlallerine devam eden İsrail yönetiminin, Filistin topraklarındaki yerleşimci terörünü tırmandırması ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal mekanlara yönelik kışkırtıcı saldırılarını sürdürmesi karşısında, uluslararası toplumun açık ve tavizsiz bir duruş sergilemesi gerektiği vurgulanmıştır."

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
MGK Milli Güvenlik Kurulu toplantısı
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