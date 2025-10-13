HABER

Milli maç saatinde tramvay ücretsiz

Kocaeli Stadyumu’nda yarın oynanacak Türkiye-Gürcistan maçına gidecek taraftarlar için tramvay ücretsiz hizmet verecek.

Kocaeli, 17 yıl aradan sonra milli maça ev sahipliği yapacak. Türkiye A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası elemeleri kapsamında Gürcistan ile karşılaşacak. Bu önemli maç, yarın Turka Araç Muayene Kocaelispor Stadyumu’nda oynanacak ve saat 21.45’te başlayacak. Tribünlerin tamamen dolacağı bu önemli maç öncesinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, taraftarlara önemli duyuruda bulundu. Başkan Büyükakın, yarın saat 17.00’den itibaren stada tramvayla ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.

Başkan Büyükakın’dan çağrı
Alikahya Stadyum Tramvay Hattı’nı, söz verdikleri gibi milli maça yetiştirdiklerini hatırlatan Başkan Tahir Büyükakın, "Sevgili hemşerilerim. Söz verdiğimiz gibi, milli maça yetiştirdiğimiz Alikahya Stadyum Tramvay Hattımız, maç günü saat 17.00’den itibaren ücretsiz olarak hizmet verecektir. Hep birlikte; milli coşkumuzu, heyecanımızı ve desteğimizi tribünlerde en güçlü şekilde ortaya koyalım. Ay-yıldızlı formamız için tek yürek olalım" dedi.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

